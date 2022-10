El verdadero Fidel Castro, narrado por uno de sus hombres de confianza

Juan Reinaldo Sánchez, quien trabajó como escolta del líder cubano Fidel Castro, revela en su libro "La vida oculta de Fidel Castro" secretos nunca antes contados del expresidente.

“Yo era una persona que estaba dispuesta a dar la vida por Fidel Castro, para mí era Dios, lo más grande que existía en el mundo”, comentó.

Sin embargo, dijo que se sintió decepcionado cuando “en 1989 estaba en el despacho de Fidel Castro en una reunión con su ministro del Interior y oigo a través de los micrófonos una conversación donde me percato que Fidel Castro es quien dirige el narcotráfico en Cuba”.

Además aseguró que en el libro relata la “doble faceta de Fidel”.

"Fidel siempre quería dar la impresión de un hombre carismático y austero pero no era así (…) de puertas para adentro, vivía inmerso en una vida capitalista. Tiene una isla paradisíaca llena de la vida capitalista que tanto critica”, comentó.

Además el exguardia de seguridad del líder cubano dijo que Castro es "extremo manipulador" y "egocéntrico", critica el sistema capitalista "pero vive como un monarca".

Yates de lujo, una veintena de residencias, una isla privada -Cayo Piedra, considerada uno de los mayores secretos del régimen-, un doble que le sustituyó en periodos de enfermedad y vínculos con el tráfico de armas y de droga y con organizaciones terroristas latinoamericanas y españolas, como ETA, perfilan esa visión.

"Sobre su vida pública se ha escrito mucho. Es la que se conoce e incluso la que el Gobierno cubano ha tratado de difundir internacionalmente, pero nadie lo había hecho sobre la privada", cuenta este exteniente coronel, licenciado en Derecho, y que unió su destino al de Castro en 1977.

Sánchez también dice que su calvario se inició cuando en 1994 solicitó la jubilación.

Para entonces, su hija, Aliette, vivía en Venezuela, y su hermano pequeño estaba instalado en Florida. Sospechoso, según cuenta, de traición a la patria, pasó dos años encarcelado, y los que siguieron hasta su huida del país en 2008, fuertemente vigilado.

"Le reprocho (a Fidel) que en ese momento no fuera capaz de llamarme y hablar conmigo cuando todavía no estaba preso, en señal de gratitud hacia todos los años que pasé protegiéndole la vida, y preguntarme: 'Sánchez, ¿qué de cierto hay en esto?'", añade el exescolta, que gestó en la cárcel la idea de escribir el libro.

En Miami, adonde consiguió llevar al resto de su familia, y donde va protegido siempre "por una o dos personas", trabaja actualmente como experto en asuntos cubanos y como asesor en cuestiones de seguridad.

El antiguo escolta, que revela también cómo en su obsesión extrema por el control Fidel grababa todas sus conversaciones con otros mandatarios y vigilaba a empresarios y a turistas que iban al país, asegura haber borrado su fe en las revoluciones.

No ha perdido, no obstante, su esperanza en los disidentes que no han abandonado Cuba: "Tienen el peso de la represión y las carencias sobre ellos. Esos son los verdaderos héroes de los cambios", concluye Sánchez, que reclama para ese colectivo ayuda económica, "para que puedan vivir y seguir luchando".

Con EFE