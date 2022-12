Emotiva misa en honor al comediante ‘Chespirito’ a un año de su muerte

Una emotiva misa a la que asistió un centenar de personas recordó en la Ciudad de México al icónico comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", en el primer aniversario de la muerte.

"Roberto vivió para la gente, amaba a la gente. A todos, por eso siempre tenía una amable sonrisa y un saludo amable. Era una persona muy sencilla, humilde y lejana a la soberbia. Él quería hacer feliz a la gente", dijo la viuda del actor, Florinda Meza, en un mensaje a los medios tras culminar la ceremonia.

Una emotiva misa recuerda al comediante Chespirito a un año de su muerte, con los que, en el momento del discurso de Meza, se vivieron momentos de tensión porque se abalanzaron sobre la mujer, rompiendo una cruz que habían colocado en un altar frente a la tumba del comediante.

con quien estuvo casi 40 años hasta el fallecimiento del actor el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años en su residencia en el balneario mexicano de Cancún.

en la ceremonia no faltaron seguidores del actor mexicano, recordado por personajes como el Chapulín Colorado o El Chavo del 8.

"Me gustaba mucho ver sus programas. Me ponía de buen humor y me hacía reír. Nos hacía reír", contó a EFE la mexicana Gabriela López.

El amor que se sentía por su figura en toda América Latina quedó probado una vez más en ese panteón, donde un chico de Brasil, bandera en mano, dejó entrever más de una lágrima durante toda la ceremonia.

También quiso recordarlo Lucas Di Giuseppe, un argentino afincado en México desde hace varios meses: "Pasé toda la infancia viendo El Chavo y era un buen momento para recordarlo. Fue mi infancia, una etapa de mi vida, hoy se mezcla la remembranza con los sentimientos".

Incluso el sacerdote que ofició la misa se declaró "un gran fan" del actor: "Siempre fue una gran inspiración porque tenía una sabiduría popular que llegaba el corazón", aseguró durante la ceremonia, en la que un quinteto de cuerda y piano puso la nota musical y donde no faltó tampoco un seguidor disfrazado del Chavo.

Asimismo, los hijos del comediante llevaron a cabo hoy otro acto en recuerdo a Chespirito, si bien fue completamente privado, por lo que no asistieron al Panteón Francés de la Ciudad de México, señalaron medios locales.

El creador de personajes como Chespirito, El Chapulín Colorado y El Chavo del 8 murió el 28 de noviembre de 2014 las 13.15 hora local (19.15 GMT) rodeado por su familia en su casa y aquejado de diversos problemas de salud, entre ellos respiratorios.

Gómez Bolaños fue una figura muy popular en América Latina por sus series de televisión "El chavo del ocho" y "El Chapulín colorado", hasta el punto de que se convirtió en uno de los mexicanos con más seguidores en Twitter, con 6,6 millones.

El comediante manejaba su cuenta en la red social, que durante sus últimos meses de vida se convirtió en el único contacto con su público.

Su reducida estatura (1,60 metros) y su inagotable imaginación le valieron su apodo de "Chespirito", una forma castellanizada del nombre del dramaturgo inglés Shakespeare y que se lo puso el director de cine Agustín Delgado, quien lo consideraba un maestro del teatro. EFE