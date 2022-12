En caso Pretelt solo pedimos que se respete el debido proceso: De la Espriella

El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt le pidió este jueves al presidente de la República, Juan Manuel Santos, no intervenir en el proceso que el Congreso le sigue por supuesta participación en casos de corrupción al interior de Fidupetrol, ya que en los últimos días el mandatario solicitó al legislativo acelerar las investigaciones.



A propósito, el abogado del magistrado, Abelardo de la Espriella, dijo en que la intervención del presidente podría influir en los jueces naturales del caso que son los congresistas.



“Es inaceptable que el jefe de Estado intervenga, máxime cuando no los conoce porque el presidente habla de términos perentorios que no hay en este proceso porque no se trata con un proceso con detenido”, expresó. (Vea también: Pretelt habría pedido dinero para favorecer a Fidupetrol: Comisión de Acusación )



El jurista dijo que la Cámara de Representantes no puede, con un simple informe, revisar el expediente para tomar una decisión.



“Lo que pedimos es que se respeten las garantías procesales que no solamente están contempladas en la Constitución, sino que hacen parte de los tratados internacionales incorporados en nuestra ley”, manifestó.

Escuche la entrevista completa:

