¿Es suficiente tener sexo una vez a la semana? Esto dice una experta

¿Suficiente sexo una vez a la semana? Esta es la pregunta que responde en Mañanas BLU 10 AM la sexóloga Amor Antúnez, autora del libro ‘Sexo con cinco’.



Para la experta, en la actualidad tenemos poco tiempo para dedicar al sexo, aunque enfatizó que una sola vez a la semana puede ser suficiente para una pareja.



La experta aseguró que desde el punto de vista erótico es ideal sentarse a dialogar con la pareja y ponerse de acuerdo sobre cuántas veces le gustaría tener sexo durante la semana. (Lea además: ¿Prefiere que ‘allá abajo’ esté depilado?, usted puede padecer esta parafilia )



¿Cuánto sexo es suficiente? Sólo una vez a la semana es suficiente para lograr un nivel óptimo de felicidad entre los matrimonios heterosexuales o las relaciones de pareja de largo plazo, según un estudio publicado este miércoles.



Los científicos se basaron en encuestas a más de 30.000 estadounidenses durante cuatro décadas, según detalles del estudio publicado en el diario especializado Social Psychological and Personality Science.



"Aunque un sexo más frecuente se asocia con más felicidad, esta relación ya no es significante a una frecuencia mayor a una vez a la semana", dijo la investigadora Amy Muise, una psicóloga social de la Universidad de Toronto-Mississauga.



"Nuestros hallazgos sugieren que es importante mantener una conexión íntima con nuestra pareja, pero no necesitas tener sexo todos los días mientras mantengas esa conexión", añadió.