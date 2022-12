Esto es parte de mi filosofía de vida: mochilera bogotana que recorre Sudamérica

Andrea Camacho, periodista, mochilera y bloggera bogotana, habló sobre su travesía que inició meses pasados por Sudamérica y aseguró que son cortas las palabras para describir el viaje que está viviendo.



“Es un viaje con muchos matices, con experiencias personales muy fuertes, sensaciones y cosas que a veces son difíciles de describir; con sus más y sus menos, porque hay cosas que no son tan buenas, pero no cambiaría esto por nada”, dijo la joven que ya está en Santiago de Chile. (Lea también: Mochilera bogotana emprende un viaje de 17 mil kilómetros por Sudamérica )



“Esto hace parte de una filosofía de vida y de ver el mundo de cierta manera. Efectivamente hay que desprenderse de lo material. También es cierto no tener demasiadas deudas porque te hacen entrar en una zona de confort. Viajar hace parte de mi vida”.