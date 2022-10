Estos amistosos son una oportunidad de ver nuevos jugadores: Pékerman

de Radamel Falcao, pero con un James Rodríguez que mantiene el estado de gracia del Mundial.

Este jueves el técnico argentino aseguró que estos dos amistosos que se jugarán en Europa son “una oportunidad de ver nuevos a jugadores pero es una pena no tener continuidad”.

El martes, el grupo al completo empezó la concentración en Londres bajo la mirada del entrenador, el argentino José Pékerman.

Además de a Estados Unidos, Colombia se enfrentará a Eslovenia, el 18 de noviembre en Liubliana.

Este jueves el equipo entrenará en el estadio Craven Cottage, del Fulham de la segunda división inglesa, donde tendrá lugar el partido del viernes, y Pekerman ofrecerá una conferencia de prensa.

El domingo el equipo volará a Eslovenia.

La gran atracción del encuentro es James Rodríguez, cuya temporada en el Real Madrid, tras cuajar un excelente Mundial, está atrayendo todas las miradas.

Rodríguez explicó en Londres que maduró mucho en el Real Madrid y que está listo para volver al puesto de mediapunta en la selección, desde el que saltó al estrellato.

"En los últimos 4 meses he estado aprendiendo mucho y estoy feliz porque puedo aportarlo aquí", en la selección, dijo a la prensa en el hotel de concentración.

"Ellos ven que uno entrena bien, y que en cada juego lo intenta dar todo", aseguró, respondiendo a los elogios de su técnico en el Madrid, Carlo Ancelotti.

En el equipo español, que lidera la Liga, "juego un poco más atrás y aquí puedo jugar más de 10 y tengo mucha más libertad", estimó, "pero estoy abierto a todo".

El jugador de Cúcuta de 23 años fue el máximo goleador del Mundial de Brasil que se disputó en julio con 6 dianas, algunas memorables, como uno de los dos que le hizo a Uruguay en los octavos de final.

Tras el Mundial abandonó el Mónaco para fichar por el Real Madrid, y su aportación -4 goles- y rápida integración ha contribuido al buen momento del equipo.

En la convocatoria para los dos partidos de Colombia sobresale el llamado a los futbolistas Daniel Bocanegra (Atlético Nacional), Brayan Angulo (PFK Ludogorets Razgrad, Bulgaria) y Leandro Castellanos (Deportivo Independiente Medellín).

Además, no acude el delantero estrella Radamel Falcao García, quien ya estuvo 8 meses de baja por una grave lesión de rodilla que le hizo perderse el Mundial y no ha disputado los últimos tres partidos con el Manchester United.

"Hay renovación, se está armando nuevamente un grupo, pero ya hay una base. Hay que seguir con el espíritu ganador", sostuvo el central Cristián Zapata, del AC Milán, instando al equipo a seguir con la misma mentalidad que les llevó a disputar los cuartos de final del Mundial.

"Ahora nos van a exigir más por cómo estamos posicionados a nivel mundial", asintió el delantero Teófilo Gutiérrez, que ha recuperado el instinto en el club argentino River Plate y es máximo goleador del campeonato local con 10 tantos.

Colombia es tercero en la clasificación FIFA, después de Alemania y Argentina, mientras que Estados Unidos es el número 23 y Eslovenia ocupa el lugar 36 en ese escalafón.

Sobre la ausencia de Falcao, y los rumores -desmentidos por el jugador- de que su rodilla sigue sin funcionar, James dijo: "tiene que estar tranquilo. Va a salir, y cuando esté bien, empezará a marcar goles y a callar bocas".

Desde que acabó el Mundial, la selección cafetera ha disputado tres partidos: perdió ante Brasil (1-0) y batió a El Salvador (3-0) y a Canadá (0-1).

A la pregunta de si Colombia no debería más bien enfrentarse a selecciones como España o Alemania, el defensa Abel Aguilar dijo que "Estados Unidos es una selección que ha avanzado mucho en los últimos años y tiene buenos jugadores en todas las líneas".

En cuanto a Estados Unidos, el equipo entrenado por Jurgen Klinsmann tendrá en sus filas a un colombiano, nacionalizado estadounidense, el mediocampista Alejandro Bedoya.

A sus 27 años se encuentra en un momento de madurez en su carrera y juega en el Nantes francés.

"Mis padres y toda mi familia son colombianos. Yo nací en Estados Unidos, en New Jersey, pero desde que era pequeño fui criado hablando español. En el colegio tuve que tomar clases de inglés para hablantes de otra lengua porque me tomó tiempo aprender a hablar inglés. Mi hogar, cuando era niño, fue totalmente colombiano", contó Bedoya en una entrevista publicada el martes por la página web de su Federación, la US Soccer.

- Alineaciones probables:

Colombia: Camilo Vargas - Brayan Angulo, Cristian Zapata, Jeison Murillo, Pablo Armero - Freddy Guarín, Carlos Sánchez, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez - Carlos Bacca, Jackson Martínez. DT: José Pekerman (COL)

Estados Unidos: Brad Guzan - Fabian Johnson, Jermaine Jones, Matt Besler, DaMarcus Beasley - DeAndre Yedlin, Kyle Beckerman, Mix Diskerud, Julian Green - Lee Nguyen, Jozy Altidore. DT: Jurgen Klinsmann (GER) AFP