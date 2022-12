La sinfónica es mi manera de agradecer a Colombia: Paloma San Basilio

con Blu Radio a la gira que actualmente adelanta en territorio colombiano, que pasa por las ciudades de Armenia, Cali, Bucaramanga, Pereira, Bogotá, Medellín y Manizales, y se declaró “encantada de poder realizar una serie de conciertos sinfónicos con músicos y talento colombiano”, pues este era un tema “pendiente desde hace mucho tiempo”.



“En estos conciertos las canciones sonarán distintas pues es algo que no había hecho nunca y me pareció una manera bonita de agradecer al país por su apoyo”, indicó Paloma.



La artista se refirió también a los arreglos en la melodía de sus canciones, que en esta gira sonarán totalmente diferente pues “no se parece en nada a los formatos habituales, van a sonar distintas las canciones pues el concepto sinfónico aporta una riqueza de matices y profundidad de arreglos que la banda pequeña no podrá tener”.



Los conciertos se harán con orquestas sinfónicas de cada ciudad, “algo que no es tan difícil pues hay que trabajar con las sinfónicas de la mano con el director musical en los ensayos previos”, según dijo.



“Aunque es cierto que hace falta llegar a la ciudad y ensayar por lo menos un día antes, teniendo en cuenta que son músicos profesionales y saben leer partitura”, añadió.



Finalmente, la madrileña expresó su deseo de retirarse de la industria musical luego de esta gira para dedicarse “a pintar y escribir”. “Estoy trabajando en una novela que publicaré el año que viene, hoy en día tenemos la posibilidad de cumplir sueños en etapas distintas y eso es lo que estoy haciendo”, señaló.