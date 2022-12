Lo que más me impactó fue su alma: productora de Gabo, la magia de lo real

Kate Horne, productora de Gabo, la magia de lo real, un documental que comienza a transmitirse este martes, dijo en Mañanas BLU 10 AM que lo que más le impactó en la realización de la producción fue el alma del escritor.



“Para mí lo que más me impresionó estudiando su literatura fue su alma. Gabo nos enseñó que el control y el dinero no es lo importante, sino el amor”, dijo.



Agregó que Gabo “era un hombre de amor” y que prueba de ello la insistencia para que Estados Unidos eliminara el embargo económico contra Cuba.



En ese sentido Horne indicó que el documental muestra entrevistas cercanas al Premio Nobel: “Llegamos a las personas más importantes. Mercedes y sus hijos nos dieron la bendición de hacer el documental y nos colaboraron en archivos para abrir la puerta para hablar con los amigos y colegas más importantes”.



Agregó que gracias a esto se logró “hacer un retrato muy rico que enmarca todos los aspectos de la vida de Gabo”.