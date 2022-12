Los ‘cachos’ habrían alejado a Irina de Cristiano Ronaldo

El tabloide británico The Sun publicó este fin de semana polémicas declaraciones de la modelo rusa Irina Shayk que apuntan a las posibles causas de la ruptura de su relación con el astro portugués Cristiano Ronaldo.



Según publica este diario, Irina habría afirmado: “Cristiano me traicionó con docenas de mujeres”, hecho que habría descubierto ella misma a través de su teléfono móvil, donde habría leído incontables mensajes que no dejaban duda sobre la infidelidad del delantero de Real Madrid. (Lea también: La exnovia de Cristiano Ronaldo es ahora la pareja de Bradley Cooper )



La primera reacción de la mujer fue decírselo a Ronaldo, pero éste lo desmintió todo y “hasta que no le dijo que había visto los mensajes, no lo admitió”, según explica una fuente a The Sun.