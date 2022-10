Madre reclama al Ejército asistencia mental a su hijo herido en combate

prestaba el servicio militar, hecho en donde murió su mejor amigo y otros soldados.

Publicidad

La mujer reclama al Ejército para que continúe prestando la asistencia sicológica a su hijo debido a que lo sacaron de la base de datos al terminar el servicio militar y aún presentan trastornos mentales.

“A mi hijo se lo llevaron bien y me le tienen que dar el tratamiento integral que yo no puedo sacar porque me dicen que no tengo derecho”, expresó Orozco, quien además ha enviado cartas de reclamo al presidente Juan Manuel Santos.