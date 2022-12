María Roa, la empleada doméstica que impulsa ley para otorgar prima obligatoria

María Roa, trabajadora doméstica, es la líder y presidente del sindicato de la Unión de Trabajadores del Servicio Doméstico, Utras y la defensora de los derechos pro dignidad de estas mujeres que están impulsando el proyecto de ley que otorgaría una prima obligatoria.

En entrevista con BLU Radio, Roa narró detalles de su lucha por las mujeres y qué la motivó a ello.

“La violencia me sacó de Apartadó y me fui para Medellín, a los 18 años. Desde el 1996 empiezo a laboral como trabajadora doméstica. Desde ese año me fije como era la discriminación, los servicios mal pagos, en fin, el trato que le dan a las que trabajamos en esto”, contó a Blu Radio Roa.

En Colombia hay aproximadamente 650 mil mujeres y hombres que trabajan en servicio doméstico y de estas personas son pocas las que conocen los derechos con los cuales cuentan.

“Algunas mujeres gracias a la ley se han favorecido: ya reciben un pago mínimo al menos. Igual hacemos el llamado al Gobierno para que no pierda de vista a estas mujeres y haga cumplir lo que nos merecemos”, añadió la presidente.

El decreto 721 expedido por el Gobierno Nacional rige las normas laborales de los empleados del servicio doméstico. Entre algunas cosas, este documento dice que los empleadores deben afiliar a estos servidores a las cajas de compensación familiar, siempre y cuando trabajen no menos de 96 horas al mes.

“Tenemos toda una política en el tema de la formalización laboral. Este tipo de trabajos no tienen cobertura de seguridad social o subsidio familiar, pero están en trance de formalizar sus relaciones laborales bajo la legislación vigente para formar un trabajo de calidad”, aseguró Carlo Prieto, asesor jurídico del Ministerio del Trabajo.

El personal doméstico incluye desde las empleadas que colaboran haciendo aseo y cocinando hasta los jardineros, los conductores, los cuidanderos, entre otros.

Esta mujer que lucha desde hace varios años por la igualdad de derechos laborales ganó el reconocimiento a los mejores líderes del 2015 por crear este sindicato.

“Es muy bonito porque nosotros no somos empresa. Este sindicato se mantiene por sí solo. No hacemos aporte mínimo y buscamos que más gente se una”, concluyó Roa.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha buscado regular, a través del convenio 189, la forma de contratación de este tipo de servicios.