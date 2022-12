“No hay nada veraz”: Vaticano sobre supuestas amenazas al papa Francisco

por la prensa italiana de un supuesto plan para asesinar al papa Francisco por parte de yihadistas del Estado Islámico.

Publicidad

“El diario que difundió la noticia lo hizo de un modo imprudente porque no hay nada veraz”, dijo Karcher al agregar que las autoridades italianas no tienen información sobre estos supuestos planes y que por lo tanto no se reforzará la seguridad del Sumo Pontífice.

“Mañana miércoles lo van a ver en la plaza con todos los miles de peregrinos. No ha cambiado nada porque no se ha recibido esa información como veraz”, puntualizó el clérigo.

Publicidad

Este lunes, el diario italiano "Il Tempo" publicó que el papa Francisco "se encuentra en la mira del grupo yihadista Estado Islámico (EI)", responsable de la decapitación del periodista estadounidense James Foley, por ser "portador de la verdad falsa".