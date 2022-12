Ocho de cada diez personas fracasan con su dieta, según encuesta en España

El 81 % de las personas que hacen dieta para intentar perder peso fracasaron y tan solo el 24 % de los españoles está conforme con sus kilos.

Estas son algunas de las conclusiones de una encuesta realizada por al Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), que fue presentada hoy y que se realizó sobre una muestra de 2.944 personas.

El principal motivo de ese fracaso, según el vicepresidente de SEEDO, Albert Goday, es que la obesidad es una enfermedad crónica que conlleva un cambio en los hábitos de vida que hay que mantener en el tiempo, una cuestión difícil porque cuando el peso se estabiliza tras una dieta saludable y ejercicio, la motivación baja.

Por ello, para no fracasar, los nutricionistas recomiendan, además de acudir a un especialista, seguir una alimentación adecuada y ejercicio físico.

No obstante, aseguran que no hay una dieta ideal, mantienen que la mediterránea es un ejemplo a seguir y que se aleja de otras con menos productos saludables, que a su juicio, deberían de ser gravados por el Gobierno para que "no estén en primera fila".

El 76 % de los encuestados dice que no están contentos con su peso y querrían perder una media de diez kilos en cinco meses.

La principal motivación para perder peso es sentirse bien porque el 82,8 % desean sentirse sanos y en forma, pero también pesa la forma de vestir (el 85 %), el equilibrio emocional (78 %), la vida sexual (58 %) y la búsqueda de trabajo (65,4 %).

Los hábitos nutricionales de las personas encuestadas no dejan tampoco lugar a dudas: el 65 % asegura tener unos hábitos saludables y de ellos el 60 % afirma haberlos adquirido por sí mismo.

Pero estas cifras contrastan con la epidemia de obesidad que existe: el 53 % de los españoles mayores de 18 años tiene sobrepeso y la obesidad afecta a entre el 24 y 28 % de los adultos, unos datos a tener en cuenta, como la previsión mundial de obesidad para 2030, que podría alcanzarse ya en 2015.

Con EFE