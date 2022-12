OMS teme más de 20.000 afectados por el ébola en noviembre

la OMS, al tiempo que Liberia advertía que la lentitud de la reacción ante la epidemia podría propiciar una nueva guerra civil.

"Suponiendo que no haya ningún cambio a nivel de medidas de control de la epidemia", a comienzos de noviembre habrá cerca de 10.000 casos en Liberia, cerca de 6.000 en Guinea y más de 5.000 en Sierra Leona, indican los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un estudio publicado por la revista New England Journal of Medicine.

"Estamos en una tercera fase de crecimiento de la epidemia" que es "explosiva", afirmó uno de los coautores del estudio durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en Ginebra. Se trata del doctor Christopher Dye, quien además es director de estrategia de la OMS.

Según el último balance de la OMS publicado el lunes, la epidemia ha provocado más de 2.800 muertos en África del oeste desde comienzos de este año, siendo Liberia, Guinea y Sierra Leona los países más afectados.

El rápido aumento de la tasa de transmisión también se explica por la lentitud de la reacción al comienzo del brote, así como el mal estado de los sistemas sanitarios en los principales países afectados, .

"En Nigeria, donde el sistema de salud es más sólido, el número de casos ha sido limitado hasta el presente", explicó otra coautora del estudio, Christl Donnelly, profesora en el Imperial College London.

El Consejo de seguridad de las Naciones Unidas calificó el 18 de setiembre a esta epidemia como una "amenaza para la paz y seguridad internacional", lo que ocurre por primera vez con una urgencia sanitaria. Y la OMS reafirmó el lunes que se trata de una "urgencia de salud pública mundial".

Por su parte, el gobierno de Liberia advirtió que tanto su país como Sierra Leona y Guinea pueden caer de nuevo en una guerra civil ante la lentitud de la respuesta contra la epidemia.

"Los hospitales luchan, pero los hoteles también, al igual que las empresas. Si esto continúa, los precios van a subir. La población está agitada", afirmó el lunes a la AFP el ministro de Información, Lewis Brown, en Monrovia.

"El mundo no puede esperar que Liberia, Sierra Leona y Guinea se hundan de nuevo en la guerra, que podría resultar de esta lentitud en la respuesta" contra el virus, dijo el ministro.

El ministro de Defensa Brownie Samukai afirmó el 9 de septiembre ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la "existencia" de Liberia se ve amenazada por el virus.

Las guerras civiles causaron unos 250.000 muertos en Liberia entre 1989 y 2003. El país es fronterizo con Sierra Leona, que también vivió una contienda bélica de 1991 a 2001, y con Guinea.

En Liberia, "todo el mundo no contraerá el virus, pero todo el mundo sufre los efectos debido a las restricciones que hemos impuesto" para evitar la propagación, declaró Brown.

Según él, el gobierno liberiano "necesita hasta 1.000 camas" en diez centros en el país.

"Pero no tenemos la capacidad y los recursos para ello. Esto socava la confianza de la población en la lucha y como gobierno no podemos permitirnos la pérdida de confianza de nuestro pueblo", dijo, pidiendo "ayuda a la comunidad internacional".

AFP