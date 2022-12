Reabren parcialmente frontera en La Guajira para permitir paso de camiones

El Gobierno venezolano permitió la apertura parcial de la frontera en Paraguachón, en La Guajira, para permitir el paso de los camiones represados.



“Ya llegó el general y los camiones están cuadrados en línea para salir”, dijo Arturo Termal, uno de los camioneros. (Vea además: Maduro dice que espera reunión con Santos para concretar avances en frontera )



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió este martes en la importancia de lograr que el paramilitarismo, el contrabando y los ataques a la moneda venezolana cesen en la frontera.



Aseguró que si esta empresa tarda dos años, pues ese será el lapso de tiempo que estará cerrada la frontera, aunque aspira que sea en mucho menos ya que confía en el trabajo que hace el Gobierno colombiano.



“Yo aspiro que no sea en dos años, pero si hace falta tenerla cerrada dos años, dos años la mantengo cerrada, porque el objetivo es la frontera de paz, proteger a nuestro pueblo, es acabar con el paramilitarismo y todas las amenazas que nos vienen de Colombia”, dijo.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Es tenso el ambiente en la mesa de diálogos por la decisión del Senado de cerrarle la puerta a la eventual participación política de las Farc.



-El Ejército desmintió que en la vereda El Orejón, de Briceño, las Farc estén sembrando minas antipersona como mecanismo de defensa por los operativos de las autoridades.



-La Unidad de Restitución de Tierras le salió al paso al informe de Amnistía Internacional, según el cual el 14 por ciento de las tierras en Colombia fueron despojadas por grupos armados ilegales, minería ilegal o empresarios, en el marco del conflicto.



-Los ciudadanos de los estratos más bajos en Colombia son los que más se están endeudando, según revela la firma Experian, que es una empresa de servicios de análisis e información.



-El Consejo de Estado declaró nula la elección del representante a la Cámara Juan Carlos Losada.



-Las autoridades emitieron una multa contra el laboratorio que funcionaba en la vivienda de Teusaquillo que explotó el pasado fin de semana.



-Por lo menos 500 familias de la costa Pacífica del Cauca afrontan una emergencia por inundaciones, generadas por las fuertes lluvias que cayeron la noche anterior.



-Un violento choque de dos embarcaciones fluviales, en las que viajaban 18 personas, se produjo en la depresión momposina en Bolívar.



-El gobierno llevará a más de 3 mil estudiantes de colegios oficiales en todo el país a campos de verano en Estados Unidos, y otros similares en Colombia, para reforzar sus conocimientos en inglés.



-La policía entregó a su familia el niño de 8 días de nacido, que fue rescatado, luego de que una mujer lo raptara en pleno centro del municipio de Cartago, Valle del Cauca.



-La madre de una bebe de tan sólo 18 meses de nacida, en Montenegro, Quindío, denunció que su hija habría sido abusada sexualmente, al interior de un hogar sustituto del Bienestar Familiar.



-Víctimas del conflicto armado en el Meta aseguran que ya no confían en la promesas de las Farc.



-Carlos Vives y el alcalde de Santa Marta comenzaron a demoler las construcciones invasoras que acabaron con el montículo de arena que dio nombre al ‘Rodadero’.



-En Venezuela la ONG, “Control Ciudadano” afirma que es preocupante la movilización masiva de militares a la zona fronteriza con Colombia y advierte que eso podría alterar el desarrollo de las elecciones parlamentarias.



-Las bolsas del mundo le pasaron factura a la firma Volkswagen, luego de que se abriera la posibilidad de que los vehículos de gasolina, y no sólo los de diésel, tuvieran los motores manipulados para evadir los controles medioambientales.