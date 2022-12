Revive la tragedia, estábamos llorando el muerto ajeno: hija de Marina Ferrer

Sofía Velásquez, hija de Marina Ferrer, una de las mujeres que ahora figura como desaparecida del Palacio de Justicia, tras la revelación del hallazgo de los restos de tres cuerpos, dijo que es inadmisible que las autoridades le hayan entregado el cadáver de otra persona como si se tratara del de su mamá.



“Hoy ver que todos estábamos llorando un muerto ajeno, que no era ella, imagínese el dolor que sentimos y la incertidumbre, eso es lo que más mal me tiene, la incertidumbre de no saber dónde está”, comentó la mujer. (Lea también: Restos de desaparecidas estaban en las tumbas de otras víctimas del Palacio )



Señaló que lo único que espera es que, después de 30 años, por fin se conozca la verdad.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El expresidente y senador Álvaro Uribe denunció que tres reclusos que se negaron a declarar contra él, en el caso de la masacre de El Aro, fueron trasladados, en represalia, de la cárcel de Itagüí al penal de La Dorada.



-Marchan por las calles de Popayán indígenas del departamento del Cauca en protesta por el asesinato de uno de sus líderes, que según ellos, fue a manos de tropas del Ejército.



-Este miércoles finaliza el plazo para interponer recursos de reposición ante la anulación de inscripción de cedulas. El Consejo Nacional Electoral finalizará la revisión de las impugnaciones a las 12 del mediodía.



-La Policía Nacional confirmó que la ley seca en todo el territorio nacional, por motivo de la jornada electoral, empezara el sábado a las 6 de la tarde y terminará el lunes a las 6 de la mañana.



-Murió en un hospital de Barranquilla la niña de 14 años que resultó herida de un disparo en la cabeza en un hecho registrado el martes en una vivienda del barrio 20 de Julio, en el sur de la ciudad, cuando la menor manipulaba un arma de fuego artesanal.



-Cinco personas heridas dejó un accidente de tránsito de un alimentador del MIO en Cali, que al parecer se quedó sin frenos en el sector de Alto Jordán, zona de ladera. Según testigos del hecho el conductor del bus al notar la falla mecánica dirigió el automotor hacia la fachada de un Centro Cultural. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales, una mujer en estado de embarazó registra gravedad.



-La Policía Antinarcóticos detuvo en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá a un ciudadano italiano que pretendía viajar a París con 45 kilos de cocaína ocultos en dos maletas, informó esa institución. La droga estaba escondida en 46 paquetes supuestamente de café.



-Las autoridades en Medellín detuvieron nuevamente al hijo de la Fiscal Gloria Amparo Pizarro, asesinada el 5 de septiembre en el occidente de la ciudad. El menor de 17 años, que confesó haber sido el responsable del crimen de su madre, fue llevado a un centro especial de reclusión de menores infractores.



-Investigadores de la Universidad Nacional encontraron 100 vestigios de cerámica, más de 800 evidencias líricas y alrededor de 6.000 vestidos de flora de habitantes milenarios en la vereda Cerro Azul de San José del Guaviare. La investigación en la zona de hallazgo duró más de dos semanas.



-El magnate Donald Trump sigue encabezando las preferencias de los votantes y un 42 % cree que él será el ganador de la nominación republicana para aspirar a la Casa Blanca en las elecciones de 2016, según un sondeo divulgado hoy por el diario The Washington Post.



-Avanza la protesta de taxistas en la ciudad. Realizan una caravana hacia el centro de la ciudad.



-Más de 600 Profesores y estudiantes del Hospital Universitario del Valle protestan en este momento por el descuido del Gobierno a la institución de salud del Valle del Cauca.