Se fueron: Ray Manzarek, miembro de The Doors, murió en mayo víctima de cáncer

Ray Manzarek, el teclista y miembro fundador de la mítica banda de rock The Doors, falleció en Rosenheim (Alemania) a los 74 años.

La publicista Heidi Robinson explicó que Manzarek llevaba tiempo combatiendo un cáncer en la vesícula biliar. El músico falleció en la clínica RoMed de la ciudad alemana rodeado de su esposa, Dorothy Manzarek, y sus hermanos Rick y James.

Manzarek, coautor de temas como "Light My Fire", "People Are Strange" o "Riders on the Storm", fundó en 1965 el grupo musical tras conocer al poeta Jim Morrison en la playa de Venice (Los Ángeles, California).

The Doors se convirtió en una de las bandas de rock más famosas de la historia y su música aún hoy es referencia décadas después de la muerte de su líder en 1971, que provocó la disolución de la formación poco después. El grupo ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.

En 1993, The Doors entraron en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Manzarek, símbolo de una era, fue interpretado por Kyle McLachlan en la película "The Doors", de Oliver Stone, en 1991. Escribió sus memorias, "Light My Fire: My Life with The Doors", en 1998.

Nacido en Chicago en 1939, continuó en activo en el mundo de la música tras la muerte de Morrison, y tras tratar de mantener a flote la banda y ejercer incluso como vocalista de la formación, publicó trabajos en solitario como "The Golden Scarab" (1973) o "Carmina Burana" (1983) y colaboró con otras bandas como Nite City.

También produjo el alabado trabajo punk "Los Angeles", de la formación X, en 1980.

Con EFE.