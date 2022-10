Si no se esclarece tema de paramilitarismo no se pueden entregar armas: Farc

con el paramilitarismo no se pueden dejar las armas y le pide al Estado que se “ponga las pilas” porque si no, los acuerdos no van a poder ser firmados.

Tras la reunión con las víctimas, aseguró que habían salido con el corazón afligido al escuchar las historias de quienes padecieron la sevicia de los ataques, asesinatos selectivos, torturas, descuartizamientos, violación sexual y atentados y atrocidades del terrorismo de Estado.

Además la guerrilla vuelve a proponer un cese bilateral del fuego y dice que está dispuesto a entregar sus armas, pero pregunta qué hará el Gobierno con las suyas.

“Preguntémonos ya, con transparencia absoluta: ¿luego de tener tres acuerdos parciales y en el preludio de la discusión de los acuerdos decisivos, vale la pena que sigamos matándonos mientras llega la firma del acuerdo de paz?”, dijo Márquez.