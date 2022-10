“Siento mucho que a Andrés Pastrana le falle la memoria”: Víctor G. Ricardo

El excomisionado de paz Víctor G. Ricardo aseguró en BLU Radio que lamenta que al expresidente Andrés Pastrana le falle la memoria al afirmar que no sabía que alias ‘Tirofijo’ no asistiría a la inauguración de los diálogos de paz, El 7 de enero de 1999.

“Yo le comenté al presidente lo que había acontecido, por eso me sorprende su reacción. Yo sinceramente siento que su memoria falle en este momento”, dijo.

Agregó que si bien no quiere polemizar es consciente que su versión “corresponde a la verdad” y relató detalles de por qué el grupo guerrillero tomó la decisión de no permitir la asistencia de ‘Tirofijo’

“El señor Marulanda se comprometió en que él iba a la inauguración de los diálogos. Ocho días antes (del inicio de los diálogos) comunicó que había un grupo de paramilitares que estaban en el municipio de Puerto Rico y que tres de ellos habían entrado a la zona de distención, que habían sido detectados, pero que se habían volado. Uno de ellos había declarado que tenían como misión matarme a mí para que la gente pensara que había sido la guerrilla y acabar con los diálogos”, dijo.

Además, aseguró que también tenían planeado atentar contra alias ‘Tirofijo’ y que fue esta la principal justificación de las Farc.

“Las versiones indicaban que si no lograban acabar con la vida del comisionado, entonces pensaban atentar contra el señor ‘Marulanda’. Por eso, él dijo que no asistiría, que la guerrilla se haría presente con los negociadores, pero que no iba a servirse en bandeja de plata”, dijo.

Finalmente, expresó que no quiere “controvertir al expresidente Pastrana”, a quien calificó como un “hombre que se la jugó por la paz”, y lamentó que el exmandatario haya usado calificativos en su contra.

Este jueves, el expresidente Andrés Pastrana publicó un video en su página web en el que aparece alias ‘Tirofijo’ o ‘Manuel Marulanda’ anunciando su asistencia a la instalación de los fallidos diálogos de paz en El Caguán.