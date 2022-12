Sin razón justificada, JetBlue cancela vuelo a 150 personas de Bogotá a Orlando

a las 9:00 de la mañana, expresó en Blu Radio que se realizaron todos los procedimientos normales antes de un vuelo y a las 8:45 a.m. anunciaron que se había cancelado.

Publicidad

“La reacción de los pasajeros está asociada con el manejo que le dieron porque no informaron la causa que originó la cancelación y no había nadie encargado para dar respuesta”, dijo Rondón y agregó que “a las 150 personas que habían organizado el viaje” les manifestaron que “era un tema de mantenimiento y que el avión no salía hoy”.

El pasajero dijo que algunas personas permanecen exaltadas en el aeropuerto a la espera de una respuesta, “yo voy a tomar otra aerolínea para irme”.