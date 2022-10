Solo me dan hipótesis: padre de agente del CTI desaparecido hace 6 meses

de un helicóptero, aseguró que aún no le han dado una versión que sustente qué pasó con su hijo.

“Lo que me dicen son solo hipótesis. Hay una fuente que dice que mi hijo falleció, otro dice que lo tiene la guerrilla y otros dicen que lo vieron en una moto en el municipio de Calamar”, expresó el padre del joven de 26 años.

“En reiteradas ocasiones he dicho que me siento un poco abandonado. No he dicho que no hacen nada, si hacen algo pero no lo suficiente”, agregó.

El Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita dar con el paradero del agente Mejía, quien fue visto por última vez durante una operación de persecución al jefe guerrillero Julián Gallo Cubillos, alias ‘Antonio Lozada’.

Mejía, de 26 años, desapareció luego de descender por cuerda desde un helicóptero Black Hawk mientras cumplía la misión.