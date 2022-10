Tras abuso de cuatro niños, Icbf pide evaluar cadena perpetua para violadores

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Cristina Plazas, aseguró en diálogo con Blu Radio que el caso de los menores abusados y torturados en una vivienda al sur de Bogotá "es una situación desgarradora" por lo que pidió evaluar medidas más severas para quienes cometen ese tipo de abusos. (Lea también: Satánicos habrían violado y torturado a 4 niños y una joven embarazada en Bogotá ).

Además, Plazas afirmó que el Icbf tomará la custodia de los 4 niños víctimas de este abuso y pidió evaluar la pena de cadena perpetua para violadores de menores de edad, asegurando que “siempre he sido una abanderada de esto (…) Toda la vida he apoyado la cadena perpetua para estos criminales, porque una persona que viola a un niño, una niña o a cualquier persona, es un criminal que no merece estar en la calle sino condenado para toda la vida”.

Añadió también que el Icbf trabaja articuladamente con la Policía y ya se hacen “todas las investigaciones para que los responsables de estos hechos criminales, inhumanos, sean condenados y que esas condenas sean realmente ejemplares porque esta sociedad tiene que proteger a sus niños y niñas”.

De igual forma, aclaró que las autoridades se encuentran en plena investigación y no otorgó mayores detalles sobre la identidad ni paradero de los autores de los maltratos a las víctimas: una bebé de 17 meses; una niña de 11 años; dos niños de 12 y 13 años y una joven de 19 años con 8 meses de embarazo.