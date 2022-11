Unos 1.173 árboles serán trasladados: subdirectora de Parque del Río Medellín

Verónica Cotes, la subdirectora ambiental de Parque del Río Medellín, un proyecto de intervención y renovación urbana que busca fortalecer la relación de la ciudadanía con un río más amigable, aseguró en diálogo con Blu Radio que no se hará tala de árboles sino traslado de los mismos, respondiendo a las críticas por presunta falta de controles ambientales.



“La intervención que estamos haciendo (de traslado de árboles) es porque se requiere para el proyecto y para el traslado de redes de servicio”, explicó.



Según Cotes, se van a intervenir unos 1.173 árboles que finalmente serán trasladados, por lo que no se presentaría un daño ambiental.



Sin embargo, aceptó que algunas de las críticas se han generado por falta de información, por lo que prometió que desde la administración local seguirán entregando detalles de las obras.



“Desde hace dos años se ha venido informando a la comunidad cuál va a ser la intervención, pero también entiendo que no logramos llegar a toda la ciudad”, comentó.



Finalmente, dijo que todos los interesados en los datos específicos del proyecto pueden ingresar al portal web http://www.edu.gov.co/index.php/proyectos/parque-vial-del-rio , en donde se detalla todo lo relacionado con la intervención.