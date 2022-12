Ya no quiero callar, el libro que desvela la intimidad de Gilberto Rodríguez

La exesposa de Gilberto Rodríguez Orejuela, Aura Rocío Restrepo, autora del libro ‘Ya no quiero callar’, historia como testigo, amante y confidente del narcotraficante del Cartel de Cali, aseguró que leer el libro, más que chismes, proporcionará divertidas anécdotas. (Lea también: Ya pagué mis deudas con la sociedad: hijo de Miguel Rodríguez Orejuela )



“A muchas personas les interesa conocer el pasado, no es solo dar chismes y acabar reputaciones sino saber cosas que no se sabían (…) Es un libro divertido de leer en medio de muchas historias doloras. Narro que no es esa vida maravillosa del dinero, como la gente piensa”, comentó.



En ese sentido, dijo que busca que el libro deje una moraleja de que el dinero no compra la felicidad y confesó que, en parte, lo hizo pensando en sus hijos, para mostrarles que en la vida no todo es la plata. (Lea también: Dejan en libertad a Humberto Rodríguez, hijo del excapo Rodríguez Orejuela )



En entrevista con Mañanas BLU 10AM, Aura Restrepo también narró cómo se enamoró de Rodríguez Orejuela, en el momento en que no era conocido como narcotraficante sino como empresario.



“Lo primero que me regaló fue una filmadora, que era algo totalmente atípico, luego me vendió un Renault 4 viejito pero no me dio una joya o algo normal para asombrar a una joven de 20 años como era yo en ese momento”, explicó. (Lea también: Exesposa de Rodríguez Orejuela dice que cartel de Cali enviaba información a DAS )



Finalmente, hizo una invitación a leer el libro y no descartó que en algún momento sea llevado a la televisión o el cine.