Este jueves 19 de noviembre se realizó en el Gimnasio Moderno de Bogotá el lanzamiento oficial de Constructor de país. Memorias desde la obra, la primera publicación del ingeniero civil Carlos Alberto Solarte Solarte. El libro recopila más de seis décadas de trayectoria empresarial, reflexiones sobre liderazgo y el papel determinante que ha tenido su gestión en el desarrollo de la infraestructura nacional.

La historia del empresario nariñense comenzó a los 11 años, cuando caminó 40 kilómetros desde Guaitarilla hasta Túquerres con 200 pesos ahorrados para continuar sus estudios. Tras graduarse de la Universidad del Cauca, inició su carrera profesional en 1967 construyendo 18 kilómetros de carretera en las montañas de Nariño sin capital propio y con dos tractores alquilados.

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Desde entonces, junto a su hermano Luis Héctor, Solarte lideró algunos de los proyectos más estratégicos para la conectividad de Colombia, entre los que destacan el paso por la cordillera Central (Túnel de La Línea), la Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca, la concesión Briceño–Tunja–Sogamoso (BTS), la autopista Neiva–Espinal–Girardot y la modernización del Aeropuerto Internacional El Dorado. "El país se une con vías, no con discursos que dividen", sostuvo el autor en la obra, resaltando que cada obra vial representa progreso y acceso a oportunidades para las regiones.

Más allá de los hitos técnicos y financieros, la publicación aborda momentos íntimos como la pérdida de su primer hijo, los temores empresariales y las controversias jurídicas que enfrentó. Bajo la premisa de que "la palabra vale más que el contrato", el texto reivindica la ética y la confianza en los negocios, integrando además las voces de mecánicos, conductores e ingenieros que lo acompañaron durante más de cuatro décadas.



Dirigida a estudiantes, emprendedores y jóvenes ingenieros, la obra cumple también un propósito filantrópico: la totalidad de los recursos recaudados por su venta a través de la Fundación Solreír financiará la donación de sillas de ruedas eléctricas para personas con movilidad reducida mediante el proyecto Transformando Vidas de la Mano de Dios.