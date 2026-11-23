El espresso es una de las preparaciones más representativas de la cultura cafetera. Su elaboración, que requiere agua a alta presión durante un periodo de 25 a 30 segundos, permite concentrar los atributos del grano y destacar características como el aroma, el cuerpo, la acidez y la intensidad del sabor.

En el marco del Día Internacional del Espresso, una fecha que reconoce la tradición y el conocimiento detrás de esta bebida, resulta oportuno conocer los elementos que permiten identificar una extracción adecuada y disfrutar sus diferentes matices.

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Uno de los primeros aspectos es la molienda. El tamaño del grano influye directamente en el resultado: una molienda demasiado fina puede generar una extracción lenta y sabores excesivamente amargos, mientras que una muy gruesa permite el paso rápido del agua y produce una bebida débil, con poco cuerpo.

La textura también ofrece pistas sobre la calidad de la preparación. Durante la extracción, el café debe caer de manera constante y fluida. Una vez servido, es posible distinguir tres capas: la crema, que se encuentra en la superficie; el cuerpo, que aporta textura y dulzor, y el corazón, ubicado en el fondo, donde se concentra buena parte de la intensidad del sabor.



Preparación de café en cafeterías de baristas. Foto: Freepik.

Otro factor determinante es el momento de consumo. El espresso es una bebida cuya composición cambia rápidamente después de la extracción. A medida que pierde temperatura, la crema desaparece y sus características sensoriales se modifican. Por eso, lo recomendable es disfrutarlo recién preparado.

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Además, la calidad de esta preparación influye en bebidas que incorporan leche, como el cappuccino, el latte y el macchiato. El espresso constituye su base y determina buena parte del equilibrio de sabores.

Finalmente, existen distintas formas de experimentar con esta bebida. El ristretto, elaborado con menos agua, ofrece una textura más concentrada y dulce; mientras que el shot largo, que utiliza una mayor cantidad de agua, produce una taza de más volumen y con notas más amargas.

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"Preparar un buen espresso requiere sensibilidad, técnica y un profundo respeto por el grano. En Colombia tenemos el privilegio de contar con baristas que no solo dominan el oficio, sino que sienten un orgullo genuino por el café de su tierra”, afirma Claudia Aburto, directora de Starbucks Sudamérica.

Estas cinco claves permiten acercarse al espresso desde sus características técnicas y sensoriales, y comprender por qué la molienda, la extracción y el origen del grano son fundamentales para disfrutar una taza de café.