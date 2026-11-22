En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson habló sobre la importancia del dominio propio como una cualidad fundamental para fortalecer las relaciones personales, especialmente el matrimonio, y mantener una vida espiritual saludable. Para explicar su mensaje, recordó el testimonio de Henry, un hombre que logró bajar 63 kilos, y de su esposa Tuti, quien contó que antes de iniciar su relación le había pedido a Dios una señal relacionada con el cambio físico de su pareja.

A partir de esta historia, Corson señaló que el autocontrol también permite tener seguridad en una relación, pues implica aprender a regular el carácter, los pensamientos, las emociones, los deseos sexuales y el manejo del dinero. “Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas”, recordó al citar Proverbios 25:28.

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Durante su enseñanza, el pastor explicó que el dominio propio es fruto del Espíritu Santo, pero también requiere un compromiso personal y un ejercicio constante. Según indicó, esta capacidad debe aplicarse al control del pecado, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, las palabras, la sexualidad y hasta los hábitos alimenticios. Asimismo, advirtió sobre la importancia de reconocer y sanar las heridas emocionales para evitar que experiencias pasadas determinen las reacciones del presente. “El dominio propio es como un músculo en todos nosotros que tiene que ser fortalecido, y esto se logra ejercitándolo”, afirmó.

Finalmente, Corson compartió algunas recomendaciones para desarrollar el autocontrol: alejarse de las situaciones que generan tentaciones, trabajar en la sanación emocional, hacer seguimiento a los avances, establecer rutinas diarias y aprender a perdonarse cuando se cometen errores. Además, destacó que la motivación personal es determinante para mantener los cambios en el tiempo. “Es más fácil tener autocontrol cuando queremos hacer algo y no cuando nos toca”, señaló.



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