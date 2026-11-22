En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard invitó a los creyentes a fortalecer su fe a través de la solidaridad, la caridad y el servicio a las personas que atraviesan situaciones difíciles. A partir del Evangelio de Mateo, capítulo 25, el religioso recordó las palabras de Jesús sobre ayudar a quienes tienen hambre, sed, están enfermos, viven en condiciones de pobreza o se encuentran privados de la libertad. “No se llega al encuentro con Dios sin pasar primero por nuestros hermanos, sin mirar primero a nuestros hermanos, sin sentir primero a nuestros hermanos, sin tender primero la mano a nuestros hermanos”, expresó.

Durante su enseñanza, De Brigard señaló que las necesidades humanas no han cambiado con el paso del tiempo y que, además de quienes carecen de alimento o vivienda, también hay personas que enfrentan la soledad, la tristeza, la falta de empleo, las adicciones o las dificultades para encontrar un sentido a sus vidas. Por eso, hizo un llamado a no permanecer indiferentes ante el sufrimiento ajeno y a entender cada necesidad como una oportunidad para servir. “La fe cristiana es una fe que nos mueve a salir, a ir al encuentro, a ayudar, a tender la mano, a desprendernos, a incomodarnos, a compartir”, afirmó.

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Finalmente, monseñor invitó a extender este compromiso a las instituciones, organizaciones y espacios de trabajo, para que quienes acudan en busca de ayuda encuentren atención, comprensión y solidaridad. Como ejemplo, destacó la labor de las fundaciones y del Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Bogotá en la atención de poblaciones vulnerables. Asimismo, aseguró que ayudar a otros también puede transformar la vida de quien brinda ese apoyo, al encontrar en el servicio una razón para vivir con mayor alegría.

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