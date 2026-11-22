En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos compartió un mensaje centrado en la importancia de fortalecer la fe y confiar en el poder de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Bajo el título 'Atrévete a creer', tomó como referencia un pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 8, en el que Jesús sana a un hombre con lepra, para recordar que la fe debe mantenerse ante las dificultades.

Durante su enseñanza, Castellanos relató el testimonio de una pareja de médicos en Ecuador que, pese a recibir un diagnóstico desfavorable durante el embarazo, mantuvo sus oraciones y su confianza en Dios. Según contó, la pareja tuvo una bebé que nació en buenas condiciones de salud. A partir de esta experiencia, el pastor invitó a no perder la esperanza ante los momentos complejos y señaló que la fe no significa ignorar los diagnósticos médicos, sino mantener la confianza espiritual durante las dificultades.

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Finalmente, el pastor hizo un llamado a quienes atraviesan enfermedades, dolores o situaciones de angustia para que fortalezcan su relación con Dios y perseveren en la oración. Como parte de su reflexión, recordó las palabras de Jesús al ciego Bartimeo y destacó la importancia de clamar con fe, sin dejarse detener por los obstáculos. “No importa qué tan lejos tú te sientas de Dios, si tú levantas tu clamor y le imploras a él misericordia, él va a oír su clamor”, afirmó.

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