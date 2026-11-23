Hay quienes pasan meses escogiendo su primer tatuaje, mientras otros acumulan diferentes diseños a lo largo de su vida. Las razones para llevar una imagen permanente en la piel pueden variar considerablemente de una persona a otra, y algunas investigaciones han buscado comprender qué hay detrás de esta elección.

En Colombia, los tatuajes han ganado presencia en la vida cotidiana y se han convertido en una forma de expresión para personas de diferentes edades. Sin embargo, los datos sobre esta práctica muestran que los motivos para tatuarse pueden tener una relación particular con las experiencias y la manera en que cada persona percibe su imagen.

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¿Cuántas personas tienen tatuajes en Colombia?

Según estimaciones del sector, alrededor del 19 % de los colombianos entre los 18 y 65 años tiene al menos un tatuaje, mientras que en el país se realizarían aproximadamente 3.000 diariamente.

La práctica también ha adquirido diferentes significados con el paso de los años, pues para algunas personas, los diseños forman parte de su estilo personal, mientras que otras encuentran en ellos una manera de relacionarse con experiencias importantes.



Esta variedad de motivaciones también ha sido estudiada en otros países, con resultados que muestran cuáles son algunas de las principales razones para tatuarse.

Foto: Sebastián Corrales.

¿Por qué las personas deciden hacerse tatuajes?

Una investigación publicada en 2023 por Pew Research Center, realizada en Estados Unidos, encontró que el 69 % de los adultos tatuados mencionó el deseo de recordar u homenajear a alguien o algo como una de las razones para haberse realizado al menos un tatuaje.

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El estudio también reveló que el 47 % buscaba expresar sus creencias, mientras que el 32 % señaló que uno de sus motivos era mejorar su apariencia personal.

Sobre estos significados, Sebastián Corrales, tatuador y dueño del estudio Gringo Tattoo, explicó que los diseños también pueden representar distintas etapas de la vida.

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"Cada persona encuentra en ellos una manera de contar su historia, representar sus intereses o conservar recuerdos importantes. Incluso cuando se eligen simplemente por gusto, reflejan una decisión individual sobre cómo queremos vernos y qué queremos comunicar a través de nuestra imagen", señaló.

En algunos casos, los tatuajes también pueden integrarse a procesos de reconstrucción corporal, como ocurre con personas que deciden incorporar cicatrices dentro de un diseño o recurren al tatuaje después de una mastectomía.

Foto: Sebastián Corrales.

¿Qué tener en cuenta antes de hacerse un tatuaje?

Aunque un diseño pueda tener un significado especial, es importante recordar que los tatuajes son permanentes y su eliminación puede resultar compleja. De hecho, la misma investigación encontró que el 24 % de los adultos estadounidenses tatuados reconoció haberse arrepentido alguna vez de uno o varios de sus diseños.

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) también advierte que los procedimientos pueden provocar infecciones o reacciones alérgicas, especialmente cuando se utilizan equipos sin esterilizar o tintas contaminadas.

Por eso, antes de tatuarse es recomendable verificar las condiciones de higiene del establecimiento, conocer el trabajo del tatuador y consultar los cuidados que requiere la piel después del procedimiento. En caso de presentar fiebre, erupciones o molestias persistentes durante la cicatrización, es importante buscar atención médica.

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Más allá del diseño elegido, conocer los riesgos y tener presente que un tatuaje es permanente puede ayudar a que la experiencia responda a las expectativas de cada persona.