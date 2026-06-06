“Deberíamos frustrarnos más y pelear menos en Colombia”: Yokoi Kenji

En medio de una reflexión sobre las conductas que la sociedad ha normalizado, el conferencista y trabajador social Yokoi Kenji aseguró que uno de los principales retos de los colombianos es aprender a aceptar la frustración sin convertirla en conflicto.

Durante una entrevista en En Blu Jeans de Blu Radio, Kenji explicó que en Colombia existe una tendencia a rechazar cualquier situación que implique perder, equivocarse o no alcanzar los objetivos propuestos. Según dijo, esa dificultad para aceptar los fracasos termina generando comportamientos agresivos tanto en la vida cotidiana como en la convivencia social.

“Deberíamos frustrarnos más y pelear menos en Colombia”, afirmó el conferencista, quien señaló que la frustración es una emoción natural y necesaria para el crecimiento personal. A su juicio, aceptar que no siempre se gana, que algunas oportunidades se pierden o que ciertos proyectos no salen como se esperaba es parte fundamental de una adecuada educación emocional.

Kenji comparó este comportamiento con algunas características de la cultura japonesa, donde, según explicó, existe una mayor capacidad para aceptar los resultados adversos sin necesidad de reaccionar con confrontación. Sin embargo, también advirtió que el modelo japonés tiene excesos, especialmente en materia de disciplina y exigencia laboral.



“Los japoneses no son tan diestros para improvisar, pero miren las carreteras que tienen, miren sus trenes y sus edificios. Algo están haciendo que nosotros no”, señaló, al destacar que la disciplina ha sido uno de los pilares del desarrollo de ese país.

La presión por alcanzar la perfección, la importancia de la educación emocional y la necesidad de aprender a convivir con la frustración Foto: Freepik

No obstante, aclaró que tampoco considera saludable el extremo opuesto. Recordó que Japón enfrenta problemas relacionados con el estrés y la presión social, por lo que insistió en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la disciplina y el bienestar personal.

Durante la conversación también cuestionó la idea de que la vida deba ser perfecta. Según explicó, las redes sociales y ciertos modelos de éxito han llevado a muchas personas a perseguir estándares imposibles de alcanzar, generando frustración, ansiedad y agotamiento emocional.

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En ese sentido, afirmó que se han normalizado comportamientos que no necesariamente son saludables, como la necesidad permanente de ser productivos, la búsqueda constante de aprobación o la incapacidad para descansar sin sentir culpa.

Otro de los puntos que abordó fue la educación. Para Kenji, Colombia necesita fortalecer no solo la formación académica, sino también la educación emocional y en valores. Considera que aprender a debatir, respetar las diferencias y manejar las emociones es fundamental para reducir la polarización que vive el país.

Finalmente, invitó a los colombianos a replantear algunas conductas cotidianas y a entender que equivocarse, perder o sentirse frustrado no representa una debilidad. Por el contrario, aseguró que reconocer esas emociones y aprender a gestionarlas puede contribuir a una sociedad más madura, tolerante y menos conflictiva.

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Escuche la entrevista completa aquí: