Defensa de Luis A. Hoyos descartó un preacuerdo con la Fiscalía

El abogado de la defensa se refirió al concepto que tiene frente al escrito de acusación y aseguró desconocer el texto en el cual se acusa a su defendido por delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, uso de software malicioso y violación de datos.

“No conozco realmente el texto de acusación que han presentado, lo he solicitado pero no me han entregado nada y difícilmente puedo emitir una opinión porque no conozco el tema”, dijo Aguilar.

También comentó acerca de la última actuación que adelantó con la Fiscalía y a lo que se llegó en ese momento. (Vea también: Fiscalía acusó a Luis A. Hoyos por dirigir ilícitos para afectar proceso de paz).

“El jueves pasado se hizo una petición de nulidad que se había planteado cuando la Fiscalía pidió medida de aseguramiento y se interpuso medida de apelación contra esa medida, pero previamente había solicitado que dictarán medida de nulidad ya que el descubrimiento probatorio fue totalmente irregular porque no se hizo”, agregó.

Agregó además que la defensa pretende demostrar la total inocencia de Luis Alfonso Hoyos y que no busca llegar a ningún preacuerdo, porque se va a demostrar la total inocencia.

“Si se busca demostrar la total inocencia no hay que pensar un preacuerdo”, señaló.

Finalmente dijo que “la Fiscalía va a presentar su material probatorio y la defensa también, el juicio lo definirá”.