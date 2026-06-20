Del juego a la adicción: señales y riesgos de la ludopatía en la era digital

El docente y director del laboratorio de comportamiento social de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Danilo Zambrano Ricaurte, explicó que la línea entre el entretenimiento y la ludopatía es cada vez más delgada debido a la forma en que funcionan las apuestas digitales.

Zambrano señaló que el problema comienza cuando la persona dedica una parte significativa del día a pensar en apuestas, buscar estrategias o intentar recuperar lo perdido.

“Empiezan a evitar emociones como la ansiedad, persiguen las pérdidas, sienten la necesidad de volver a apostar para recuperar lo que han perdido y aparece una especie de abstinencia cuando no pueden hacerlo”, explicó.

De acuerdo con el experto, otro de los factores clave es la tolerancia, que hace que la persona necesite apostar cada vez más dinero para sentir el mismo nivel de emoción o gratificación.



El especialista también advirtió que uno de los mayores riesgos actuales es la accesibilidad. Según dijo, las apuestas tradicionales han sido reemplazadas en gran parte por plataformas digitales que funcionan las 24 horas del día y están disponibles en cualquier teléfono móvil.

"El problema pues ha incrementado porque claro, las apuestas tradicionales como por ejemplo los casinos, chances y demás estaban en lugares físicos donde tú asistías regularmente", indicó.

Zambrano agregó que los menores de edad y adolescentes son especialmente vulnerables, debido a la falta de control en algunas plataformas y a la normalización de las apuestas en redes sociales y aplicaciones.

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En cuanto al impacto en el cerebro, el experto explicó que las apuestas activan el sistema de recompensa, generando dopamina, la misma sustancia relacionada con sensaciones de placer.

“Cuando hay una ganancia o incluso una casi ganancia, el cerebro responde con gratificación, lo que refuerza el comportamiento”, señaló.

Sobre el proceso de recuperación, el docente fue enfático en que salir de la ludopatía sin ayuda profesional es muy difícil. Aseguró que existen tratamientos psicológicos con enfoque cognitivo-conductual que han mostrado resultados positivos en pocas semanas.

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“Sin pedir ayuda es muy difícil. Eh, sí o sí hay que tener ayuda profesional. Pero es buscando ayuda. ¿Listo? Primero reconociendo que hay un problema y pues eh inmediatamente buscar esa ayuda”, afirmó.

Zambrano también describió algunas señales de alerta que pueden ser identificadas por familiares o amigos, como el endeudamiento, la solicitud constante de dinero, cambios de ánimo, irritabilidad y ansiedad.

Finalmente, indicó que existen distintos perfiles de personas con riesgo de desarrollar adicción al juego, desde quienes pueden caer por el diseño mismo de las apuestas, hasta quienes presentan vulnerabilidades emocionales o rasgos impulsivos.

“El problema es que cualquiera puede caer en esto si se combinan las condiciones adecuadas”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: