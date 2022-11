Denuncian por acoso a hombre de familia poliamorosa en Medellín

Manuel Bermúdez, profesor de la Universidad de Antioquia y conocido por la relación poliamorosa con otros tres hombres, ahora está inmerso en una denuncia por acoso.

Sergio Alzate, periodista egresado de la UdeA, denuncia que en el año 2012, cuando estaba en su carrera, buscó a Manuel Bermúdez para hacerle una entrevista sobre activismo y el cruising o encuentros sexuales en lugares públicos.

Según él, a cambio de conceder la entrevista, Manuel le exigía que se desnudara ante él, tener sexo o estar en la cama con él y sus parejas. Incluso, así lo demuestran las conversaciones a través de Facebook.

“Empieza a hacerme comentarios como que literalmente estoy bueno para violarme, que me había visto en las duchas de la universidad, me lo escribió una vez por Facebook, me lo repitió”, dijo Bermúdez.

El denunciante asegura que, pese a sus 21 años en ese momento, ese tipo de comentarios lo intimidaron y, cuando Manuel lo citó en su casa para la entrevista, prefirió no asistir como prevención.

“En estos siete años me ha tocado verlo mucho pregonando en medios amor, respeto, inclusión, cosas que él conmigo no tuvo”, dijo Manuel.

Luego de siete años, Sergio ya puso en conocimiento la situación ante la universidad y no descarta interponer acciones legales contra Manuel Bermúdez.

BLU Radio contactó a Manuel Bermúdez y asegura que, por el momento, no se pronunciará sobre el tema pues se tomará su tiempo para dar una respuesta. Dice que ahora el tema central debe ser el poliamor y no ser oportunistas.