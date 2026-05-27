Descubrió que su esposo le fue infiel por un video, enfrentó a la amante y terminó en prisión

Lo que comenzó como una sospecha terminó convirtiéndose en una tragedia familiar y judicial para Elizabeth, una mujer cuya historia se hizo viral luego de revelar en televisión cómo una infidelidad cambió por completo su vida y la llevó a pasar seis meses en prisión.

El caso salió a la luz durante su participación en el programa de televisión Acércate a Rocío, donde relató los difíciles momentos que atravesó tras descubrir que Fernando, quien era su esposo, mantenía una relación con otra mujer identificada como Gabriela.

Según contó, todo ocurrió cuando recibió un video de contenido explícito enviado presuntamente por la amante de su pareja. La grabación confirmó la infidelidad y desencadenó una fuerte crisis emocional. Elizabeth aseguró que el impacto fue tan grande que incluso llegó a pensar en quitarse la vida al no soportar la traición y el dolor que estaba viviendo en ese momento.

Sin embargo, la situación tomó un rumbo aún más delicado cuando, impulsada por la rabia y la desesperación, decidió ir hasta la vivienda de Gabriela para confrontarla personalmente. El encuentro terminó en una agresión física que posteriormente fue denunciada ante las autoridades.



Como consecuencia de ese ataque, Elizabeth fue capturada y enviada a prisión durante seis meses por los actos violentos cometidos contra la mujer señalada de haber sostenido la relación con su esposo. Aunque también enfrentó una acusación relacionada con el supuesto robo de unas joyas, ese proceso no avanzó debido a que, según explicó, no existían pruebas suficientes para sustentar la denuncia.

La mujer afirmó que el tiempo que pasó detenida representó uno de los episodios más difíciles de su vida, no solo por la pérdida de libertad, sino porque sus hijos quedaron en una situación vulnerable. De acuerdo con su versión, mientras ella permanecía en la cárcel, Fernando habría aprovechado para sacar a los menores de la vivienda familiar y permitir que Gabriela y la familia de ella se instalaran allí.

Ahora, Elizabeth sostiene una disputa por recuperar la casa en la que vivía con sus hijos. Aunque el inmueble está legalmente a nombre de Fernando, ella asegura que ambos contribuían económicamente al pago de la propiedad y considera injusto haber quedado fuera del hogar tras todo lo ocurrido.