Mujer descubrió que su esposo le era infiel con su propia hermana: “Qué asco”

Una reunión familiar que debía ser motivo de celebración terminó convirtiéndose en una pesadilla para una mujer en México, luego de que descubriera que su esposo presuntamente le era infiel con una de sus propias hermanas. El relato, compartido en TikTok por Lorenza Hernández, rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones en redes sociales.

Según contó la mujer, todo ocurrió durante un encuentro familiar realizado en una casa de descanso en Cuernavaca, Morelos, con motivo de la celebración del Día de las Madres. A la convivencia asistieron familiares de ambas partes, entre ellos sus cinco hermanas, sobrinos y varios allegados.

Lorenza explicó que jamás sospechó de una relación entre su pareja y su hermana, pues siempre consideró a su esposo como una persona cercana y amable con toda la familia. Durante la noche, mientras varios invitados permanecían reunidos cerca de la alberca conversando y tomando bebidas, ella decidió subir a descansar junto a uno de sus hijos pequeños.

Desde el balcón observó a su esposo jugando en la piscina con otro de sus hijos, una escena que describió como un momento familiar y afectuoso, razón por la cual volvió a bajar para acompañarlos unos minutos más.



Sin embargo, horas después todo cambió. De acuerdo con su versión, subió nuevamente a descansar, pero al notar que su celular se había quedado sin batería decidió buscar el cargador. Fue entonces cuando un sobrino le comentó que su esposo había subido acompañado de una de sus hermanas, supuestamente para ayudarla porque se encontraba en estado de embriaguez.

Aunque en un principio no sospechó nada extraño, comenzó a inquietarse cuando no logró encontrarlos en ninguna de las habitaciones. Lorenza aseguró que recorrió varias áreas de la propiedad, incluyendo la terraza y la cocina, hasta que empezó a pensar que algo no estaba bien.

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“Por lógica dije: ‘Dios mío, que no sea lo que estoy pensando’”, dijo. La mujer relató que finalmente bajó por una escalera que conducía a una zona en construcción dentro de la vivienda. Allí, según explicó, se encontró primero con su esposo, quien habría salido apresuradamente mientras acomodaba su ropa y mostraba una actitud nerviosa.

Momentos después, aseguró haber encontrado a su hermana desnuda en una de las habitaciones en obra negra. Lorenza afirmó que al confrontarlos, su esposo intervino para pedirle que no responsabilizara a la hermana y que cualquier reclamo fuera dirigido únicamente hacia él.

Tras el impactante descubrimiento, la mujer confesó que quedó completamente devastada emocionalmente. Incluso aseguró que minutos más tarde volvió a encontrarlos juntos y muy cerca uno del otro, situación que aumentó aún más su indignación. “Me empecé a llenar de asco, de muchísimo asco”, contó.