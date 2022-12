Día internacional de las víctimas de desaparición forzada

a las víctimas del conflicto.

“Madres De La Candelaria es una organización de hombres, mujeres, niños, huérfanos víctimas de la guerra que tiene más de 800 familias”, dijo.

Gaviria sufrió primero el asesinato de su padre por los paramilitares en Urabá, luego la muerte de un hermano y la desaparición forzada de un hijo que la llevaron a buscar justicia.

“En 1998 yo me tiré a la calle y dije no puedo soportar más esto, no puedo soportar la impunidad, tengo que hacer algo, había conocido a las madres de la plaza de mayo en Argentina y eso fue un referente para nosotros”, contó.

Su organización, entre otras cosas, busca darle visibilidad a los casos de desaparición forzada en el país.

