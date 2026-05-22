Diego Guauque lleva cinco días hospitalizado: "Sin salud nada más importa"

El periodista Diego Guauque compartió un mensaje desde una cama de hospital a través de su cuenta de Instagram, donde reflexionó sobre el valor de la salud en medio del ritmo acelerado de la vida cotidiana. El comunicador, recordado por su lucha contra el cáncer, abrió un espacio íntimo con sus seguidores en el que insistió en la importancia de priorizar el bienestar físico y mental.

“Desde una cama de hospital, vuelvo a entender algo… sin salud, absolutamente nada más importa”, escribió Guauque en su publicación, al señalar que el afán diario suele llevar a las personas a posponer el descanso y a ignorar las señales del cuerpo. En su reflexión, advirtió que muchas veces se cree que siempre habrá tiempo para detenerse, hasta que la vida impone una pausa obligatoria.

El periodista aclaró que la actual hospitalización no está relacionada directamente con el cáncer que enfrentó años atrás, aunque reconoció que podría estar vinculada a las secuelas de esa dura etapa. “Seguramente sí es una consecuencia de aquellas batallas tan duras que hace unos años me tocó enfrentar para seguir vivo”, expresó, aludiendo al impacto que tuvo ese proceso en su salud.

Guauque hizo un llamado a sus seguidores a priorizar el autocuidado, realizarse chequeos médicos y respetar los tiempos del cuerpo. También invitó a valorar los vínculos personales y a bajar el ritmo de la rutina diaria. “Cuídense. Háganse chequeos. Descansen… la salud no es un lujo. Es todo”, continuó el periodista en su mensaje.



"Y si este mensaje puede servirle a alguien más para valorar su salud, escuchar su cuerpo o hacerse un chequeo a tiempo, compártanlo", concluyó.