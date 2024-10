Disfraces para Halloween: denuncian competencia desleal en Colombia

El sector de los disfraces en Colombia se encuentra actualmente en una lucha contra la competencia desleal por parte de plataformas extranjeras como Amazon y Ali Express. Empresas como Fantastic Night, liderada por su gerente Daniel Toledo, han sido afectadas por esta situación y buscan soluciones para establecer igualdad de condiciones.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Toledo destacó, que durante los últimos años, han experimentado una disminución en las ventas a pesar de ser líderes en el mercado. En ese sentido, dijo que una de las principales preocupaciones es que estas plataformas no pagan impuestos, como el IVA.

Explicó que esto les brinda una ventaja injusta sobre las empresas locales. Además, utilizan mano de obra hindú y china que no paga prestaciones sociales ni impuestos en Colombia, lo que les permite reducir aún más los costos de producción, según precisó Toledo.

“Es un negocio muy completo. Las ventas solo las hacemos durante este mes y estamos preparados hace 37 años en esta labor. Gracias a Dios tenemos resultados (…) Le compramos la materia prima al mercado nacional, esto mueve muchas cosas”, indicó.

La propuesta del sector de los disfraces es que se establezca algún tipo de control sobre estas plataformas extranjeras para garantizar condiciones equitativas para todas las empresas colombianas. Esto incluye el pago de impuestos como el IVA y el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad establecidas en el país.

“Es un SOS para la industria general en Colombia. Yo lo siento cuando llega esta temporada, ya llevan varios años en que las ventas disminuyen a pesar de que somos líderes en el mercado y que no tenemos competencia diferente a la que teníamos hace varios años”, insistió sobre la venta de disfraces por internet.

Toledo recalcó que los precios de los disfraces en su empresa tienen un promedio de $130,000 a $140,000 pesos. Sin embargo, a través de plataformas extranjeras, los disfraces pueden ser adquiridos a un precio mucho menor. Esto crea una competencia desleal que afecta directamente a las empresas locales y a los almacenes de cadena.

“Es una competencia supremamente desleal. No entendemos por qué el Gobierno no ha reglamentado esta situación. Esas plataformas no pagan IVA, no pagan industria y comercio”, añadió.



