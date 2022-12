Dra. Flavia responde inquietudes sobre el sexo durante el embarazo

La sexóloga doctora Flavia Dos Santos respondió varios preguntas que por lo general tienen las embarazadas en cuanto a las relaciones sexuales.



¿Aumenta la libido femenina durante el embarazo?



En algunas mujeres aumenta el deseo sexual. Aunque otras prefieren no sostener encuentro sexuales por cansancio o temor a lastimas al bebé.



¿Hasta qué mes puede tener sexo?



Si no presenta complicaciones hasta 48 horas antes del parto o cuando rompe fuente.







¿Puede tener orgasmos mientas está embarazada?



Claro que sí. Es una oportunidad para explorar otras posiciones y momentos para sentir placer.



¿Tener sexo adelanta el parto?



No



¿Cuánto tiempo debe abstenerse del sexo después del parto?



Lo ideal son 40 días o más para que el útero cicatrice perfectamente. Eso no quiere decir que no puede tener intimidad con su pareja pues mientras se recupera pueden acudir a las caricias, besos, sexo oral, entre otras. Recuerde que la penetración puede entorpecer el proceso de sanación.