Dueño de una licorera deberá pedir disculpas a pareja gay por discriminarla

El caso de discriminación que resolvió este miércoles la Corte Constitucional se presentó en julio del 2018, cuando dos mujeres lesbianas llegaron hasta el sitio llamado Licores La Licorería, ubicado en el norte de Barranquilla.

En el establecimiento, tomada de la mano, la pareja empezó a darse demostraciones públicas de cariño, pero enseguida se les acercó el dueño del local y les pidió que “se comportaran, porque estaban en un ambiente familiar y el resto del público se podía incomodar”.

La pareja optó por pagar la cuenta y retirarse del lugar, pero no quisieron dejar la situación así. Acudieron a la organización Caribe Afirmativo, que defiende los derechos de la comunidad LGBTI, y entablaron la denuncia, inicialmente, ante el Tribunal de Barranquilla, pero “este negó la solicitud”. Luego, la demanda fue recogida por la Corte Constitucional, que finalmente le dio la razón a la pareja de lesbianas.

"La Corte reconoce que se vulneró la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad en las dos mujeres lesbianas, por lo entrega dos órdenes y una recomendación", informó Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.

"Primero, la Corte le exige al establecimiento comercial que se disculpe por escrito y de manera privada con estas mujeres que fueron agredidas, y segundo, le pide que garantixe que sus políticas de atención no tengan ningún tipo de discriminación", agregó Castañeda.

Sin embargo, Rafael Brochero, dueño de la licorera, respondió que no ve razones para disculparse, porque en su negocio las manifestaciones de cariño seguirán siendo controladas sin importar si vienen de parejas heterosexuales o del mismo sexo.

"No veo por qué tengo que hacer algo si yo no les he faltado el respeto ni las he expulsado de mi negocio, igual yo me reservo los derechos, y a mi negocio entra quien sepa comportarse, quien no sepa comportarse automáticamente no puede entrar o tiene que desocupar el predio", respondió Brochero.

La Corte también exhortó a la Cámara de Comercio de Barranquilla para que dentro del ámbito de sus funciones, socialicen el contenido de esta sentencia a las personas que hagan parte del registro mercantil.

"La Cámara de Comercio está presta a dar cumplimiento a las órdenes judiciales, de tal forma que, una vez nos oficie la Corte Constitucional, socializaremos el contenido de la providencia a través de los distintos canales de comunicación con los que cuenta la entidad", afirmó Maribel Reyes, secretaria general de la CCB.