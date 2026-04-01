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Blu Radio  / Nación  / ACIET expresa preocupación por tensiones entre el Gobierno y sectores de la construcción y vivienda

ACIET expresa preocupación por tensiones entre el Gobierno y sectores de la construcción y vivienda

El pronunciamiento se da en medio de la discusión entre Guillermo Herrera y el presidente Gustavo Petro, que ha generado efectos en los gremios y abrió un llamado al diálogo técnico.

En ciudades principales, la vivienda VIS nueva equivale a máximo 150 salarios mínimos
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Foto: Ministerio de Vivienda.
Por: Yessica Gutiérrez
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Actualizado: 1 de abr, 2026

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