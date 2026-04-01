ACIET expresa preocupación por tensiones entre el Gobierno y sectores de la construcción y vivienda

ACIET, gremio que agrupa a instituciones de educación superior, principalmente universidades privadas, expresó su preocupación por las actuales confrontaciones entre el Gobierno nacional y los sectores de la construcción y la vivienda.

El pronunciamiento se da en medio de la discusión entre Guillermo Herrera, líder de Camacol, y el presidente Gustavo Petro, así como por las afectaciones que esta situación ha generado en los gremios.

En este contexto, ACIET reiteró la necesidad de priorizar un diálogo técnico que permita avanzar en el desarrollo económico del país y evitar impactos negativos en sectores estratégicos.

El gremio advirtió que las discusiones en áreas como la construcción, la vivienda y la infraestructura tienen efectos directos en la inversión, el crecimiento y la generación de empleo, así como en las oportunidades laborales para egresados de educación superior.



Según explicó Lorenzo Portocarrero, es fundamental que las decisiones sobre el rumbo económico se basen en criterios técnicos, con respeto institucional y apertura al diálogo entre el Estado, los gremios y la academia.

La asociación también alertó que la desaceleración en actividades intensivas en empleo impacta áreas de formación como ingeniería, arquitectura y programas técnicos, lo que podría afectar la inserción laboral de jóvenes profesionales.

Finalmente, ACIET hizo un llamado a fortalecer la articulación entre la academia, el sector productivo y el Estado, con el fin de promover políticas que recuperen la confianza, impulsen la inversión y protejan el empleo formal en el país.