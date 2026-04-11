En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Arenceles Ecuador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / SENA dará cursos GRATIS sobre EXCEL: en solo hora saldría con certificado

SENA dará cursos GRATIS sobre EXCEL: en solo hora saldría con certificado

El SENA abrió cursos gratis de Excel con certificación: así puede inscribirse en línea y mejorar su perfil laboral en pocas horas sin costo alguno.

estudiantes del sena pueden hacer homologación en universidades.jpg
Egresados SENA pueden homologar sus estudios en 27 universidades.
Foto: Freepik, SENA.
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 11 de abr, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad