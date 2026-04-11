SENA dará cursos GRATIS sobre EXCEL: en solo hora saldría con certificado

El mercado laboral cada día es más exigente, por lo que dominar herramientas digitales ya no es un plus, es una obligación. Ante ello, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció una nueva oferta de cursos gratuitos en Excel, diseñados para aquellos que buscan fortalecer su perfil en poco tiempo y con certificación.



SENA dará cursos de Excel con certificación

La entidad amplió su portafolio de formación complementaria con programas enfocados en Microsoft Excel, una de las herramientas de ofimática más usadas en entornos laborales. Estos cursos están diseñados para enseñar desde lo básico hasta funciones avanzadas en tan solo algunas horas.

De hecho, a diferencia de los programas técnicos o tecnológicos, estas capacitaciones son cortas y prácticas. La idea es que tanto estudiantes como trabajadores puedan actualizar conocimientos sin invertir largos periodos de tiempo.

De hecho, la formación no se limita como tal al uso del software, sino que también incluye habilidades clave como la organización de datos, el análisis de información y la creación de reportes, aspectos que son cada vez más valorados por las empresas.

Foto: Sena

¿De qué trata el curso de Excel del SENA?

El principal atractivo del curso es su modalidad virtual, y es que los cursos se dictarán de forma virtual, lo que permite estudiar desde cualquier lugar con conexión a internet y ajustar los horarios de acuerdo con la disponibilidad de cada estudiante.

Dentro de la oferta vigente, hay varias opciones que combinan Excel con otras herramientas digitales. Entre los cursos más solicitados están:



Excel avanzado enfocado en gestión de información

Manejo de herramientas Microsoft Office con énfasis en Excel

Uso de Excel y Access para aplicaciones administrativas

Manejo de datos en entornos organizacionales

Informática integral con Word, Excel e internet

Esta variedad permite que cada usuario elija el nivel y enfoque que mejor se ajuste a sus necesidades.



Cómo inscribirse a cursos gratis de Excel en el SENA

El proceso de inscripción también se modernizó con la nueva plataforma Betowa, que reemplaza a sistemas anteriores y facilita la búsqueda de programas.

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Para acceder a estos cursos, los interesados deben seguir estos pasos:

