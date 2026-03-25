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Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Universidad Militar abre inscripciones de pregrado en modalidad presencial, virtual o a distancia

Universidad Militar abre inscripciones de pregrado en modalidad presencial, virtual o a distancia

La Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) anunció la apertura de inscripciones para su oferta académica en programas de pregrado y posgrado, disponibles en modalidad presencial y a distancia, dirigidos a estudiantes que buscan formación de alta calidad y oportunidades de crecimiento profesional.

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