Universidad Militar abre inscripciones de pregrado en modalidad presencial, virtual o a distancia

Reconocida por su Acreditación Institucional en Alta Calidad, la Universidad Militar Nueva Granada se consolida como una de las instituciones públicas más destacadas del país, comprometida con la formación de profesionales íntegros, con sentido ético, liderazgo y responsabilidad social.

Amplia oferta académica

La UMNG ofrece una amplia variedad de programas en áreas como ingeniería, ciencias económicas, ciencias básicas, derecho, medicina, relaciones internacionales y estudios políticos, Educación y Humanidades, orientados a responder a las necesidades del entorno nacional e internacional.

Los aspirantes pueden acceder a programas de pregrado en modalidad presencial y virtual o a distancia, diseñados para fortalecer las competencias profesionales y el desarrollo investigativo.



Además, la modalidad virtual o a distancia permite a los estudiantes acceder a educación superior con mayor flexibilidad, facilitando la formación académica desde diferentes regiones del país mediante el uso de plataformas tecnológicas y acompañamiento académico permanente.

Sedes académicas

La Universidad cuenta con diferentes espacios académicos que fortalecen su experiencia educativa:

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Sede principal en Bogotá, ubicada en la Calle 100 con Carrera 11.

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, ubicada en la Transversal 3 No. 49-00, junto al Hospital Militar.

Campus Nueva Granada en Cajicá, ubicado en el Km 2 vía Cajicá – Zipaquirá, reconocido como uno de los campus universitarios más modernos del país, con infraestructura académica, deportiva y tecnológica de alto nivel.

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Proceso de inscripción

Los interesados en formar parte de la comunidad neogranadina pueden consultar toda la información sobre requisitos, proceso de inscripción, costos, descuentos, calendario de admisiones y beneficios en el portal oficial de la Universidad.

Asimismo, la institución informa que los aspirantes que cumplan con los requisitos podrán acceder a los beneficios de la Política de Gratuidad del Gobierno Nacional “Puedo Estudiar”, que facilita el acceso a la educación superior para estudiantes de diferentes regiones del país.

Con esta convocatoria, la Universidad Militar Nueva Granada reafirma su compromiso con la formación de profesionales altamente capacitados, el desarrollo del conocimiento y el fortalecimiento del país a través de la educación.

Para más información sobre inscripciones y programas académicos, los interesados pueden visitar el portal institucional: www.umng.edu.co.