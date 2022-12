Ejemplo de vida: Una pareja viaja por el mundo sin importar sus discapacidades

Núria Azanza, fundadora de SixSenses Travel y licenciada en psicología con master en igualdad de género, pasó por los micrófonos de Travesía BLU para contar su experiencia viajando por el mundo.

Azanza ha conocido todo a través de los sentidos, pues es invidente, al igual que su esposo, quien la acompaña en cada aventura, demostrando que esta condición de discapacidad no los limita.

“Empecé a viajar desde muy pequeña, mi familia siempre ha sido muy viajera y le cogí el gusto y seguí sola hasta que conocí a mi marido. Desde entonces recorremos el mundo juntos”, contó.

Asimismo, aseguró que tener una discapacidad no impide viajar. Sin embargo, sí es diferente e implica otros desafíos.

“Como los dos somos ciegos nos empezamos a dar cuenta de cosas que no perciben las personas que no tienen discapacidad. Entendí que viajar no es tan fácil, no es sentarse en el avión y dejarse llevar”, dijo.

¿Cuál es la ciudad o lugar que más se ha adaptado para recibir turistas con discapacidades?

“En Barcelona están bastantes adaptados en cuanto a discapacidad visual: hay aforos sonoros, transporte público con anuncios para las paradas y en bares y casas hay códigos QR”, explicó.

¿Cuál es el desafío que enfrentan las personas en condición de ceguera al momento de viajar?

“Algunas veces cuesta que el mundo no está preparado para aceptar o entender a las personas con distintas capacidades, también nos gusta viajar y en las agencias de viaje suelen asustarse porque no tienen formación alguna en cuanto a personas ciegas o con problemas de movilidad”, asevero la viajera.

Finalmente, agregó que en las áreas relacionadas al sector del turismo debería haber más formación para tratar y ayudar a personas con discapacidades, pues no necesitan un cuidador, sino apoyo para poder viajar tranquilamente.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.

