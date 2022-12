¡El ángel del Putumayo! Niño violinista rompe fronteras en Europa

Ángel Isaac Angulo Montealegre tiene 16 años y conoció el violín empezando la adolescencia en su natal Putumayo. En la actualidad ejecuta el instrumento con destreza y corazón en Bogotá, donde se prepara junto a sus compañeros para un concierto con colegas músicos del Chocó, Norte de Santander y otros departamentos de Colombia.

“Mire cómo tengo los labios, están un poco partidos. Aquí hace mucho frío, no es como Puerto Asís donde hace mucho calor”, dijo el joven delgado y moreno con cuerpo de niño de 12 o 13 años, mientras señala su boca poco resistente a las bajas temperaturas.

Está en la primera línea de violines y ya logra interpretar su instrumento y cuida de su arco como lo soñó en el momento en que dejó tocar su infancia entre corcheas, negras y necesarios silencios.

“Aunque sea lloviendo tenemos que irnos”, le decía su mamá hace tres años cuando lo levantaba en la madrugada de una pequeña cama en su hogar de madera, mientras el agua a cántaros se escuchaba caer en las tejas delgadas y frágiles.

“En ese tiempo la vida era muy dura. Tocaba estar temprano en su casa si disparaban o alguna cosa, uno vivía pendiente de la misma vida de uno y de sus hijos, relató Anny Montealegre, mamá de Ángel Isaac.

En el año 2015, un día tocaron la puerta de la casa del menor y le presentaron al que actualmente es su mejor amigo, el violín.

“Lo quiero demasiado, cuando lo miro me acuerdo de todo, cuando viajé, cuando recién me monté a un avión por primera vez, cuando llegué a Europa. Cada vez que lo miro me acuerdo”, contó Ángel mientras sostiene su violín en la mano.

Ángel Isaac también ha estado en bandas de rock y asegura que aspira comprarse algún día un violín eléctrico sin dejar sus estudios en el colegio.

Desde muy pequeño y bajo la lluvia o los cambios de clima, este niño se convirtió en un chico disciplinado y atento a su instrumento. Consciente y seguro de que la música es el único camino por el que quiere cruzar.

“Les digo que hagan lo que les gusta, porque uno hace lo que le gusta con pasión y amor”, fue el consejo del violinista para todos los niños de Colombia.