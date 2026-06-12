El brillo labial gana terreno entre los productos preferidos de la Generación Z

La industria de la belleza continúa transformándose al ritmo de las nuevas generaciones. En Colombia y en distintos mercados de América Latina, la Generación Z está marcando tendencias de consumo que priorizan la autenticidad, la practicidad y la conexión con las dinámicas digitales. Dentro de este panorama, los brillos labiales se han convertido en uno de los productos con mayor protagonismo en el universo del maquillaje.

El creciente interés por este tipo de cosméticos responde a una evolución en la manera como los jóvenes entienden la belleza. Más allá de seguir estándares tradicionales, buscan herramientas que les permitan expresar su personalidad y reforzar su identidad en escenarios cotidianos y digitales, especialmente en plataformas como TikTok e Instagram, donde las tendencias de maquillaje tienen una rápida capacidad de influencia.

En este contexto, Nailen, marca perteneciente a Laboratorios Smart, presentó su nueva campaña “Brillar es Muy Tú”, una apuesta que busca conectar con los códigos culturales de la Generación Z y fortalecer su presencia en la categoría de maquillaje. La iniciativa gira alrededor de una idea sencilla: cada persona tiene un brillo propio que refleja su esencia y su estilo.

La propuesta no se limita a promocionar un producto cosmético. Según la compañía, el concepto busca destacar la autenticidad individual y convertir el brillo labial en un aliado para expresar la personalidad de quienes lo utilizan. De esta manera, la marca pretende acercarse a consumidores que valoran tanto las tendencias como la posibilidad de construir una imagen genuina y coherente con su identidad.



BLU Radio // Labiales // Foto: AFP NICOLAS ASFOURI/AFP

El lanzamiento llega en un momento favorable para la industria de la belleza. De acuerdo con cifras de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, el sector alcanzó ventas por US$6.861 millones durante 2025, registrando un crecimiento de 5,4 % frente al año anterior. Este comportamiento evidencia la fortaleza de un mercado impulsado por nuevas formas de consumo, el auge del comercio electrónico y la influencia constante de las redes sociales.

Para las compañías del sector, entender las preferencias de los consumidores jóvenes se ha convertido en una prioridad estratégica. Jorge Bernal, subgerente de Laboratorios Smart, señaló que la Generación Z está redefiniendo la categoría cosmética al inclinarse por productos versátiles, accesibles y altamente influenciados por recomendaciones digitales.

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Esta tendencia ha llevado a las marcas a replantear sus estrategias de comunicación. Ya no basta con destacar atributos funcionales o beneficios estéticos. El reto consiste en generar conversaciones que conecten con valores como la autenticidad, la diversidad y la libertad de expresión, aspectos que tienen un peso importante para las nuevas audiencias.

La campaña fue desarrollada junto con Leo, agencia que participó en la construcción del concepto creativo. Desde la firma aseguran que el objetivo fue acercar la marca a los lenguajes, intereses y conversaciones que predominan entre los jóvenes consumidores. Catalina Mariño, Business Lead de la agencia, explicó que la propuesta surgió a partir de la necesidad de hablar menos de maquillaje y más de autenticidad, un tema que consideran central para esta generación.