Con rifas y colectas, la Iglesia Católica de Uruguay financia la visita del papa León XIV

La Iglesia Católica de Uruguay recurrió a una colecta nacional y a una gran rifa para cubrir los gastos de la visita del papa León XIV, que llega este viernes 6 de noviembre a Montevideo para iniciar su primera gira por América Latina. Así lo confirmó en Mañanas Blu el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, quien explicó que la Iglesia de su país no cuenta con los recursos suficientes para asumir por sí sola el costo de los eventos pastorales del pontífice.

“Nosotros hemos hecho una colecta a nivel nacional y ahora hay una gran rifa. El lema de la visita del Papa es ‘Les anuncio una gran alegría’ y la rifa se llama Una Gran Alegría”, explicó el prelado.

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Según Sturla, la venta de números de la rifa es indispensable: “Si no, la Iglesia no cuenta con los recursos como para solventar lo que significa los gastos de la visita papal”.

Cuánto cuesta la visita del papa León XIV a Uruguay

El cardenal precisó que, de acuerdo con los cálculos de la Iglesia uruguaya, la visita tendrá un costo aproximado de 2,5 millones de dólares, una cifra que contrasta con la de otros viajes papales. Como referencia, mencionó que la visita a Francia costó 27 millones de euros.



“Pensamos que serán unos 2 millones y medio de dólares que saldrá la visita, que se hará con austeridad, pero también tratando de que sea del mejor modo posible, lo más digno posible todos los eventos”, afirmó.

Sturla aclaró que lo habitual es que los países anfitriones asuman los gastos de las visitas papales: “Eso es lo normal, siempre son los países anfitriones. Lo único que cada país de acuerdo a sus posibilidades”.

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El arzobispo también describió la situación económica de la institución en su país: “Todos los eventos pastorales los tiene que solventar la Iglesia Católica, que en nuestro país es una iglesia pobre que no tiene muchos recursos. Pero bueno, hemos hecho esfuerzos grandes, se ha hecho una rifa para poder solventar los gastos de la visita papal y mucha gente ha colaborado”.

Qué paga el Gobierno de Yamandú Orsi y qué financia la Iglesia

De acuerdo con el cardenal, el Gobierno uruguayo no entregó ninguna partida para los eventos pastorales, aunque sí asume otros frentes de la visita. “El gobierno financia lo que es el acto civil que se hará a la llegada del Papa frente a la Casa de Gobierno, en la Plaza Independencia”, señaló.

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A ello se suman, según explicó, elementos de logística como la seguridad del pontífice y algunos medios de transporte ofrecidos por el Ejecutivo, que la Iglesia aceptó.

En cambio, las misas y demás actividades religiosas corren por cuenta de la Iglesia. Entre ellas, Sturla enumeró una vigilia en el Estadio Centenario, un acto en un barrio pobre de Montevideo y las misas en Paysandú y Florida. “Todo eso corre por cuenta de la Iglesia Católica, el Estado allí no financia”, subrayó.

Por qué León XIV eligió a Uruguay para iniciar su gira

El cardenal, quien participó en el cónclave que eligió al pontífice, relató que desde el comienzo del pontificado le planteó la necesidad de visitar Uruguay y Argentina, dos países que quedaron por fuera de la agenda de viajes del papa Francisco.

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Según su relato, la misma noche de la elección, durante la cena con los cardenales, el arzobispo emérito de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, le pidió al nuevo papa que visitara Argentina. “Él dijo: ‘Sí, Argentina y Uruguay’. Yo estaba al lado y allí me señaló”, recordó Sturla.

El prelado explicó que Francisco siempre vinculó un eventual viaje a Uruguay con la visita a su natal Argentina, algo que nunca se concretó: “Venir a Uruguay y no ir a Argentina era impensable”.

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Misa en el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres

La visita coincide con la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay, que se celebra el 8 de noviembre. “El domingo 8, el día de la fiesta de la Virgen, el Papa, Dios mediante, celebrará la Santa Misa allí junto al santuario de la patrona del Uruguay”, confirmó el cardenal. El santuario nacional se encuentra en el departamento de Florida.

Expectativa en uno de los países más laicos de América Latina

Pese a que Uruguay es considerado el país más secular del continente, Sturla aseguró que la llegada del pontífice genera entusiasmo más allá de los católicos: “Aún ese porcentaje alto de agnósticos y ateos, o de creyentes pero sin religión, también hay una expectativa muy grande, hay un anhelo, hay un deseo, hay una alegría que se palpita en las calles”.

Aunque reconoció que los uruguayos son “más tranquilos” que los peruanos, quienes ven al papa como propio por haber vivido 20 años en ese país, destacó que el Gobierno y la Iglesia trabajaron de forma conjunta en la preparación de los eventos.

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La agenda de la gira del papa por Suramérica

La de León XIV será la primera visita de un pontífice a Uruguay en 38 años, luego de los viajes de Juan Pablo II en 1987 y 1988. El avión papal tiene previsto aterrizar a las 4:30 de la tarde, hora local, en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, y la primera actividad pública será una ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, seguida de una reunión con el presidente Yamandú Orsi. iglesia uruguay rueda prensa conjunta significado viaje papa +2

Según el itinerario de la gira del papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú, el pontífice visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11, y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.