Estos son los cinco colegios de Bogotá que lograron los mejores puntajes en pruebas Saber 11 de 2026

La educación de los hijos es una de las decisiones más importantes para las familias, pues elegir un buen colegio puede ser una diferencia en su formación académica y en las oportunidades que tendrán al terminar el bachillerato. Por eso, los resultados de las pruebas Saber 11 son un indicador de referencia para conocer el desempeño de las instituciones educativas y el nivel de preparación de sus estudiantes.

Obtener los primeros lugares en este examen es un reconocimiento al trabajo académico de los colegios, sus docentes y directivos. Para los estudiantes, alcanzar puntajes destacados puede abrirles oportunidades de acceso a la educación superior y facilitar su ingreso a programas universitarios exigentes.

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En Bogotá, varias instituciones educativas sobresalieron en la aplicación de 2026. Estos son los cinco colegios de la capital que obtuvieron los mejores puntajes en las pruebas Saber 11 de este año, de acuerdo con el ranking organizado por el puntaje global publicado para sus sedes y jornadas.

Los cinco colegios de Bogotá con mejores resultados en pruebas Saber 11 de 2026

Las pruebas Saber 11 son aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) y permiten medir las competencias de los estudiantes que están próximos a finalizar la educación media.



En 2026, los resultados de Bogotá mostraron un desempeño destacado. La capital obtuvo un promedio de 268,6 puntos, cifra que la ubicó en el segundo lugar entre los 33 departamentos y entidades territoriales comparados en el ranking. Este resultado estuvo 15,3 puntos por encima del promedio nacional, que fue de 253,3.

En total, fueron evaluados 77.560 estudiantes de calendario A. Además, al comparar los resultados por sector, los colegios oficiales registraron un promedio de 257,3 puntos, mientras que los no oficiales alcanzaron 284,6.

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De acuerdo con el listado de las instituciones educativas con mejores resultados, estos fueron los cinco primeros lugares:



Colegio Cristiano Monte Hebrón: ocupó el primer lugar de Bogotá, con un puntaje global de 376 puntos. Su sede principal, de jornada única, tuvo ocho estudiantes evaluados. Liceo Campo David: alcanzó el segundo puesto, con 364 puntos. En esta institución, que cuenta con jornada completa, presentaron la prueba 35 estudiantes. Colegio Anglo Americano: se ubicó en la tercera posición, con 363 puntos y 142 estudiantes evaluados en jornada completa. Liceo Navarra: obtuvo el cuarto lugar, con un resultado global de 361 puntos. En total, 41 estudiantes presentaron el examen. Colegio Calatrava: cerró los cinco primeros puestos con 360 puntos. Su sede principal, de jornada única, registró 14 estudiantes evaluados.

Estudiantes de colegio. Foto: imagen de referencia, creada con IA.

Los otros 15 colegios que completan el listado de los 20 mejores de Bogotá

Además de las cinco instituciones que encabezaron el ranking, otros colegios de Bogotá consiguieron resultados destacados en las pruebas Saber 11 de 2026.

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El listado continúa con instituciones que obtuvieron puntajes globales entre 359 y 349 puntos. Estos son los puestos del sexto al vigésimo:



Puesto

Colegio

Puntaje global

6

Colegio Nuevo Colombo Americano

359

7

Colegio Bilingüe Abraham Lincoln

358

8

Gimnasio Vermont

357

9

Instituto Alberto Merani

357

10

Colegio San Jorge de Inglaterra

356

11

Colegio Los Nogales

356

12

Gimnasio Alessandro Volta

355

13

Colegio San Carlos

352

14

Liceo Hypatia

351

15

Liceo VAL (Vida-Amor-Luz)

351

16

Liceo de Cervantes Padres Agustinos

350

17

Colegio Nueva Inglaterra Bilingüe Internacional

350

18

REDCOL - Colegio Santa Francisca Romana

350

19

Gimnasio Colombo Británico - Bilingüe Internacional

349

20

Colegio Montessori (Montessori British School) - Bilingüe Internacional

349



Las 20 instituciones educativas se destacaron entre las sedes y jornadas evaluadas en Bogotá. Sus resultados constituyen un referente para las familias que buscan conocer el desempeño académico de los colegios de la ciudad y para los estudiantes que se preparan para presentar las próximas pruebas Saber 11 y posteriormente aplicar a una universidad.

