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El color, una herramienta para estimular la creatividad de niños en Colombia

Según la American Optometric Association (AOA), hasta el 80 % de lo que un niño aprende durante sus primeros años se procesa a través de la vía visual.

Colores
Colores
Foto: Pexels
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

El dibujo y el uso del color hacen parte de las primeras formas de expresión durante la infancia. A través de estas herramientas, los niños pueden representar ideas, emociones y situaciones de su entorno, al tiempo que desarrollan habilidades relacionadas con la creatividad y la comunicación.

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En Colombia, una iniciativa busca aprovechar estas posibilidades mediante la entrega de materiales escolares y la realización de talleres dirigidos a cientos de niños de instituciones educativas. Los espacios estarán orientados a la exploración de diferentes técnicas, combinaciones y usos del color, con la participación de artistas invitados.

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La propuesta parte también de la importancia de los estímulos visuales durante los primeros años. Según la American Optometric Association (AOA), hasta el 80 % de lo que un niño aprende durante sus primeros años se procesa a través de la vía visual. En este contexto, las actividades que incorporan imágenes, formas y colores pueden complementar los procesos de aprendizaje y ofrecer nuevas posibilidades de expresión.

Colores, referencia
Colores, referencia
Foto: Unplash

Espacios para crear y experimentar

Los talleres permitirán que los participantes trabajen con lápices, colores y otros materiales para desarrollar ejercicios prácticos. La intención es que los niños puedan experimentar libremente y encontrar distintas maneras de representar lo que piensan o sienten.

“Queremos que la tecnología también sea una puerta para imaginar, aprender y crear”, señaló Laura Piñeros, especialista de Marketing de Media Entertainment Solution en LG.

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La iniciativa es desarrollada por LG Electronics y Faber-Castell, compañías que plantearon el proyecto a partir de la relación entre el color, la creación artística y las experiencias visuales. La alianza contempla tanto la entrega de kits escolares como el desarrollo de actividades creativas en instituciones educativas.

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De esta manera, el proyecto busca generar espacios en los que el color sirva como recurso para aprender, experimentar y expresarse, combinando herramientas tradicionales de creación con nuevas experiencias relacionadas con la tecnología y la imagen.

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