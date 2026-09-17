El color, una herramienta para estimular la creatividad de niños en Colombia

El dibujo y el uso del color hacen parte de las primeras formas de expresión durante la infancia. A través de estas herramientas, los niños pueden representar ideas, emociones y situaciones de su entorno, al tiempo que desarrollan habilidades relacionadas con la creatividad y la comunicación.

En Colombia, una iniciativa busca aprovechar estas posibilidades mediante la entrega de materiales escolares y la realización de talleres dirigidos a cientos de niños de instituciones educativas. Los espacios estarán orientados a la exploración de diferentes técnicas, combinaciones y usos del color, con la participación de artistas invitados.

La propuesta parte también de la importancia de los estímulos visuales durante los primeros años. Según la American Optometric Association (AOA), hasta el 80 % de lo que un niño aprende durante sus primeros años se procesa a través de la vía visual. En este contexto, las actividades que incorporan imágenes, formas y colores pueden complementar los procesos de aprendizaje y ofrecer nuevas posibilidades de expresión.

Colores, referencia Foto: Unplash

Espacios para crear y experimentar

Los talleres permitirán que los participantes trabajen con lápices, colores y otros materiales para desarrollar ejercicios prácticos. La intención es que los niños puedan experimentar libremente y encontrar distintas maneras de representar lo que piensan o sienten.



“Queremos que la tecnología también sea una puerta para imaginar, aprender y crear”, señaló Laura Piñeros, especialista de Marketing de Media Entertainment Solution en LG.

La iniciativa es desarrollada por LG Electronics y Faber-Castell, compañías que plantearon el proyecto a partir de la relación entre el color, la creación artística y las experiencias visuales. La alianza contempla tanto la entrega de kits escolares como el desarrollo de actividades creativas en instituciones educativas.

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De esta manera, el proyecto busca generar espacios en los que el color sirva como recurso para aprender, experimentar y expresarse, combinando herramientas tradicionales de creación con nuevas experiencias relacionadas con la tecnología y la imagen.